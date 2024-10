Menštruačný kalendár dm vo FLE Media Awards zvíťazil v kategórii najlepšieho využitia tlačených médií

31.10.2024 (SITA.sk) -Ocenenou ideou bol menštruačný kalendár, realizovaný vo forme vkladanej brožúry do mesačníka Zdravie, ktorý je printovým lídrom na slovenskom trhu v tematike zdravia s nákladom 48 250 kusov. Úlohou brožúry bolo priblíženie témy menštruačného cyklu interaktívnou a natívne zaujímavou formou. Okrem informácií obsahoval kupóny na získanie bodov zákazníckeho programu za nákup menštruačných potrieb, pozvánku na dm ženský beh alebo odkazy na hudobné playlisty pre každú fázu cyklu."Zdravie hrá v živote každého z nás veľmi dôležitú rolu, preto je dôležité rozumieť mu a vedieť o ňom hovoriť. Témy spojené so ženským zdravím, akou je napríklad menštruačný cyklus a jeho prežívanie, sú však ešte stále spoločenským tabu. Malými aj väčšími krokmi sa budeme aj naďalej usilovať o to, aby neboli. Ďakujeme za ocenenie nášho úsilia, ďakujeme agentúre Wavemaker, že nám osvetu pomáha šíriť k verejnosti," vyjadrila sa počas galavečera udeľovania ocenení Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt. Ocenenia FLE Media Awards, ktoré sa už 19 rokov zameriavajú na mediálne kampane a využitie jednotlivých mediatypov na českom a slovenskom trhu, sa odovzdávali na konci októbra v pražskom Divadle X10.Informačný servis