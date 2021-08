Žena našla na pláži správu vo fľaši, do Walesu priplávala z tisícky kilometrov vzdialenej Kanady (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Walesanka Amanda Tidmarshová našla počas prechádzky so psami správu vo fľaši, ktorá preplávala z Kanady až 3-tisíc kilometrov. Ako uviedol spravodajský web BBC, fľašu s odkazom hodil do mora kanadský rybár minulý rok v novembri.Keď pani Amanda, žijúca v dedinke Brynna v južnom Walese, našla tajomný predmet, bola nadšená. Predtým mnohokrát žartovala s členmi rodiny, že neustále hľadá nejaký poklad. Keď ho našla na pláži vo Vale of Glamorgan, nechcela ho otvoriť sama. Počkala, kým sa syn vráti domov a obsah fľaše preskúmali spoločne.„Keď som to našla, povedala som si, aké je to krásne. Prešla celú tú cestu bez toho, aby sa rozbila,“ povedala 52-ročná Tidmarshová.Fľašu hodil do mora kanadský lovec krabov menom John Graham, ktorý v správe zanechal svoju e-mailovú adresu, aby ho nálezca kontaktoval. Pani Tidmarshová teraz netrpezlivo čaká, kedy jej rybár z tisícky kilometrov vzdialenej Kanady odpíše.