Medzinárodný festival Amplión 2021 v Banskej Štiavnici prináša viacero noviniek

S viacerými novinkami predstúpi pred divákov medzinárodný festival kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión. Uskutoční sa v dňoch 23. až 26. septembra v Banskej Štiavnici. Leitmotívom 6. ročníka je obnova dôvery diváka v hodnotu kultúry a jej aktérov, ktorí prinášajú spoločnosti sociálny, duševný aj ekonomický benefit.





"Headlinerom festivalu je slávne brnianske divadlo Husa na provázku s česko-rómskym comedy ghetto standupom Gádžové jdou do nebe. Kabaretnou šou so živou hudbou je tiež pražské divadlo Geisslers Hoffcomoedianten so štýlovým večierkom veľkých zvierat s názvom Raut," priblížila vybrané tituly z programu dramaturgička a režisérka festivalu Jana Mikitková.O nové formy kabaretu sa pokúsia aj mladí talentovaní jednotlivci, dvojice a skupiny na treťom ročníku česko-slovenskej súťaže Sketch up."Majstrovskou syntézou kabaretnej šou a pouličného umenia i neuveriteľným zážitkom je medzinárodné hudobno-komediantské trio Paul Morocco, ktoré v štýle flamenco zabáva ľudí na festivaloch a v cirkusoch po celom svete," avizuje ďalšieho headlinera dramaturg a producent festivalu Ján Fakla.Novinkou festivalu je Art Putika - neformálne krčmové dišputy na aktuálne spoločenské témy v obľúbených štiavnických krčmách. "V rámci spoločensko-vzdelávacej a angažovanej línie sme pripravili aj verejnú nahrávku diskusie Mireka Tódu a pamätníkov židovskej Štiavnice s názvom Kóšer Podcast," priblížil tretiu líniu dramaturgie festivalu Fakla.Novinkou je tiež Amplión Karavana, ktorá vyrazí s umelcami na perifériu Banskej Štiavnice. Do šiestich častí mesta a okolitých obcí privezie celkom 13 festivalových programov."Na festivale nebudú chýbať ani ampliónske koncerty. Predstaví sa nová pražská kapela 5 a pes, koncert bude mať aj slovenské trio Mojše Band a na Amplión zavíta aj bard českého folku Jiří Dědeček," pripomenul Fakla.Hlavný program v centre bude v režime OTP, produkcia Amplión Karavana na periférii bude pre všetkých. Na protipandemické opatrenia bude dohliadať dobrovoľnícka zdravotná jednotka.Festival v spolupráci s mestom a ďalšími partnermi organizuje nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla.