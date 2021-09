Na Bratislavských jazzových dňoch zahrajú svetové hviezdy

Mike Stern s Billom Evansom, Avishai Cohen či Nubiyan Twist budú headlinermi tohtoročných Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa, ktoré sa uskutočnia od 22. do 24. októbra v bratislavskej Refinery Gallery. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.





Prvý festivalový večer, piatok 22. októbra, sa fanúšikovia môžu tešiť aj na Avishai Cohen Trio. Avishai Cohen patrí medzi najlepších džezových kontrabasistov sveta. Svoju hudobnú kariéru začínal tento izraelský hudobník v kapele Chicka Coreu, zahral si aj s osobnosťami ako Bobby McFerrin, Roy Hargrove, Herbie Hancock a mnohými ďalšími. V jeho hudbe cítiť hudbu Stredného východu v kombinácii s izraelskou hudbou v klasickej či nu džezovej podobe. Do Bratislavy pricestuje Avishai Cohen so svojím triom.Nubiyan Twist, top interpreti afrojazzu, sú hviezdami nielen vo Veľkej Británii. Na Slovensku sa premiérovo predstavia v sobotu 23. októbra. Desaťčlennú future jazz afro-dub kapelu Nubiyan Twist dal dokopy kapelník Tom Excell a stretli sa v nej excelentní hudobníci, speváci a producenti. O Nubiyan Twist sa hovorí ako o prvoligovej hviezde britského afrojazzu a svoje postavenie na scéne skupina potvrdila aj druhým albumom Jungle Run. Koncert Nubiyan Twist bol pôvodne plánovaný na Jarné jazzáky 2020. Z dôvodu pandémie a lockdownu však musel byť zrušený. Fanúšikovia, ktorí mali zakúpené vstupenky na spomínaný koncert, ich môžu využiť teraz, sú platné ako jednodňové vstupenky na tento festivalový deň.Gitarista Mike Stern je miláčikom slovenských fanúšikov a jeho koncerty sú vždy beznádejne vypredané. V Bratislave bude koncertovať s Bill Evans Band v nedeľu 24. októbra. Mike Stern je jeden z najlepších a najznámejších amerických gitaristov. Začínal v Blood, Sweat and Tears a u Billyho Cobhama. Od roku 1981 hral niekoľko rokov po boku Milesa Davisa. Potom nasledovalo Sternovo turné s geniálnym basgitaristom Jacom Pastoriousom. Výpočet jeho hviezdnych spoluprác sa pri týchto menách len začína, v dlhom zozname Sternových hudobných partnerov sú aj mená ako Marcus Miller, Mino Cinelu, Richard Bona, Anthony Jackson či Victor Wooten. Koncertovať bude s kapelou saxofonistu Billa Evansa. Na Bratislavských jazzových dňoch bude Mika Sterna a Billa Evansa sprevádzať Tom Kennedy na basgitare a Nicolas Viccaro na bicích.