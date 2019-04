Podľa vedcov je jemný prach škodlivejší pre zdravie ako CO2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. apríla (TASR) - Národná akadémia vied Leopoldina publikovala svoje hraničné hodnoty pre škodlivé látky v ovzduší. Podľa nej sa má politika viac sústrediť na boj proti jemnému prachu ako na kysličník uhličitý (CO2). Má sa venovať ajv doprave.Spolková vláda požiadala Národnú akadémiu, aby pomohla vyriešiť ostrý spor o zákaze vjazdu áut do centier miest a aby sa diskusia konkretizovala. Národná akadémia uverejnila svoje odporúčania v utorok v Berlíne. Podľa nej je jemný prach oveľa škodlivejší pre zdravie ľudí ako CO2. Vláda by sa podľa odporúčania vedcov mala orientovať na očistenie vzduchu. Kysličník uhličitý môže zhoršovať príznaky astmy spolu s jemným prachom a ozónom. Jemný prach však môže viesť k dýchacím ťažkostiam, ochoreniam srdca a chorobám krvného obehu, ako aj k rakovine pľúc. Z epidemiologických vyšetrení sa dajú vypočítať rozličné údaje o zdravotnom zaťažení. Ide napríklad o výpočet skrátenia dĺžky dožitia vdychovaním škodlivých látok.V cestnej doprave nie sú spaľovacie motory jediným zdrojom CO2. Jemný prach vzniká aj opotrebovaním pneumatík a pri brzdení. K záťaži prispievajú aj spaľovacie procesy v domácnostiach. Na jeho tvorbe sa podieľa aj poľnohospodárstvo a priemysel. Niektoré tieto oblasti sa doteraz neregulujú zákonmi. Vedci žiadajú jednotlivé malé opatrenia. Zákazy vjazdu áut do centier miest pokladajú za menej úspešné.