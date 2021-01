Nepríjemné, no nie nebezpečné. Polícia opäť vyvracia hoax o poškodení mozgu pri testovaní na COVID-19

Nepríjemné, no nie nebezpečné

Infektológ vyvrátil nepravdivé tvrdenia

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia opätovne vyvracia hoax o údajnom možnom poškodení nosohltana a mozgu paličkou pri testovaní na koronavírus.Ako policajti uvádzajú na stránke „Hoaxy a podvody - Polícia SR” na sociálnej sieti, podobné tvrdenia vyvrátili už v auguste 2020. Momentálne sa však na sociálnych sieťach šíri, že paličkou do mozgu boli trestaní otroci v starom Egypte.Polícia v tejto súvislosti pripomína stanovisko infektológa Petra Sabaku. Ten zdôrazňuje, že pri vyšetrení na COVID-19 sa skutočne zavádza palička do nosa a to pomerne hlboko, keďže sa musí dosiahnuť zadná stena nosohltana. Pri tom sa na malú štetinku na konci paličky nalepia odumreté bunky sliznice, ktoré obsahujú aj koronavírus.„Štetôčka sa potom odošle do laboratória, kde koronavírus v bunkách hľadajú metódou, ktorá sa označuje ako PCR. Sliznica nosa je veľmi citlivá, preto je vyšetrenie nepríjemné, nie je ale nebezpečné a nezanecháva žiadne následky. Nie je pravda, že by palička mohla pri výtere poškodiť mozog alebo hypofýzu, pretože tie sa nachádzajú až za zadnou stenou nosohltana a sú chránené hrubou kosťou,” uviedol lekár.Sabaka tiež zdôraznil, že nie je pravda ani to, že by vyšetrenie poškodzovalo takzvanú hematoencefalickú bariéru.„To je bariéra medzi krvnými cievami a mozgovým tkanivom a v nosohltane sa vôbec nenachádza. Nachádza sa v mozgu vo vnútri lebky, kam sa odberové paličky vôbec nedostanú. Nie je pravda, že by bol človek po výtere náchylnejší na choroby, keďže sa pri odbere nijako neporuší žiadna prirodzená ochranná bariéra ani funkcia imunitného systému,” dodal.