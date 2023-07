Medzinárodný olympijský výbor nepošle Rusku ani Bielorusku pozvánky do Paríža, jednotlivci by však mohli súťažiť

Štart nie je vylúčený

Postoj MOV bol vlani iný

Rozhodnutie ešte len prijmú

13.7.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) presne rok pred začiatkom olympijských hier v Paríži odošle formálne pozvánky viac ako 200 národným tímom, nebudú však medzi nimi Rusi ani Bielorusi.MOV tradične posiela pozvánky presne rok pred štartom OH či ZOH, teraz rak spraví 26. júla.Napriek tomu, že Rusi ani Bielorusi nedostanú oficiálnu pozvánku, nevylučuje to ich možný štart pod piatimi kruhmi v metropole Francúzska.Do Paríža sa možno dostanú jednotlivci z oboch krajín napriek tomu, že Rusi už viac ako rok vedú vojenský konflikt na území Ukrajiny, rozpútali ho vo februári 2022 s podporou bieloruskej strany.MOV špecifikovala, že pozvánku 26. júla 2023 dostane presne 203 národných olympijských výborov."Zo známych dôvodov ju nedostanú Rusko a Bielorusko. Mimo je aj Guatemala, ktorá je aktuálne suspendovaná," uvádza sa vo štvrtkovom stanovisku MOV.Guatemala je v súčasnosti mimo olympijského hnutia pre údajné zásahy vlády do nezávislosti tamojšieho národného olympijského výboru.Vlani MOV podporovala medzinárodné športové federácie, aby blokovali resp. izolovali športovcov aj funkcionárov z Ruska a Bieloruska zo svojich aktivít a v oboch krajinách neorganizovali svoje podujatia.V tomto roku však vyzvala federácie, aby vyhodnotili možnosť čiastočného návratu športovcov z oboch krajín s neutrálnym statusom, to všetko nasmerované ku kvalifikácii na OH v Paríži.MOV napriek všetkému stále prízvukoval, že môže padnúť rozhodnutie definitívne nepozvať Rusko a Bielorusko na svoje podujatie, teda na OH."MOV prijme toto rozhodnutie vo vhodnom čase, podľa vlastného uváženia a bez toho, aby bol viazaný výsledkami predchádzajúcich olympijských kvalifikačných súťaží," uviedol MOV vo štvrtok.