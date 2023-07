Šimon Nemec je pripravený a zaslúži si hrať v NHL, tvrdí expert. Veľký skok z extraligy do AHL mu nerobil problém

14.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v minulej sezóne ukázal, prečo si ho klub New Jersey Devils vybral na vlaňajšom drafte nováčikov do zámorskej NHL z druhého miesta.V tíme Utica Comets z nižšej AHL podával podľa Stevena Ellisa z portálu Daily Faceoff také dobré výkony, že si zaslúži postúpiť o úroveň vyššie a v nasledujúcom ročníku si zahrať v profilige.Nemec nazbieral v drese Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch. V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Davea Maloneyho zo sezóny 1974/1975.Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas ročníka."Nemec je vysoko hodnotený mladý obranca s obrovským potenciálom. V uplynulej sezóne patril medzi opory v Utice. Predtým odohral niekoľko sezón v mužskej súťaži a aj keď do AHL je to veľký skok zo slovenskej extraligy, nezdalo sa, že by mal s tým problém. Devils majú v systéme dobrých mladých obrancov, vrátane Lukea Hughesa, ale aj Nemec je už pripravený," myslí si Ellis.