Kucka sa ospravedlnil Slovanu aj fanúšikom za zbytočné vylúčenie a priblížil, čo sa udialo pred jeho uhryznutím súpera

Nechal sa vyprovokovať

Stopka na niekoľko zápasov

13.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka bol jedným zo smutných hrdinov stredajšieho prvého stretnutia 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 medzi Slovanom Bratislava a luxemburským tímom FC Swift Hesperange (1:1).V závere prvého polčasu už za nerozhodného stavu 1:1 sa totiž prezentoval činom, ktorý nepatrí na trávniky ani do života - uhryzol súperovho obrancu Néga Ekofa.Hlavný arbiter si situáciu detailne pozrel na videu a Kucku právom vylúčil. Deň po stretnutí sa skúsený futbalista na klubovom webe za svoje konanie ospravedlnil."Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej situácii a zároveň sa aj ospravedlniť celému tímu, klubu ŠK Slovan Bratislava a fanúšikom. Plne si uvedomujem chybu, ktorú som spravil a ktorá by sa nemala stávať, čím som oslabil mužstvo v ťažkom a dôležitom zápase. Nechal som sa zbytočne vyprovokovať súperom, ktorý na mne ležal, nechcel ma pustiť, štípal ma a doškriabal mi ruku do krvi. Avšak ani to neospravedlňuje moju následnú reakciu," uviedol Kucka.Vylúčenie v praxi znamená, že nemôže hrať v budúcotýždňovej odvete u súpera, no Európska futbalová únia (UEFA) mu môže napariť ďalší trest, možno aj dlhšieho trvania."Disciplinárna komisia ma určite potrestá stopkou na niekoľko zápasov, čo ma veľmi mrzí, ale každý sa učí z vlastných chýb," doplnil Kucka.