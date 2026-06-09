Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júna 2026

Medzinárodný trestný súd suspendoval prokurátora Karima Khana pre závažné obvinenia


Tagy: americké sankcie Pásmo Gazy Prokurátor Sexuálne obťažovanie Suspendovanie

Britský právnik čelí podozreniam zo sexuálneho zneužívania pracovníčky svojho úradu, ktoré odmieta. Riadiaci orgán



Zdieľať
eu_international_court_duterte_56076 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Britský právnik čelí podozreniam zo sexuálneho zneužívania pracovníčky svojho úradu, ktoré odmieta.

Riadiaci orgán Medzinárodného trestného súdu (ICC) v pondelok suspendoval hlavného prokurátora Karima Khana, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania pracovníčky svojho úradu.


Dvadsaťjedenčlenné predsedníctvo Zhromaždenia zmluvných štátov ICC rozhodlo, že prípad postúpi celému zhromaždeniu zastupujúcemu členské krajiny súdu.



Čakanie na výsledok


Predsedníctvo zároveň „kvalifikovanou väčšinou rozhodlo o okamžitom pozastavení výkonu funkcie prokurátora až do konečného rozhodnutia Zhromaždenia zmluvných štátov“, uvádza sa vo vyhlásení. Orgán zároveň zdôraznil, že suspendovanie „nepredurčuje konečný výsledok prípadu“.



Zobral si voľno


Päťdesiatpäťročný britský právnik si už v máji 2025 zobral voľno, aby sa mohol brániť voči obvineniam, ktoré popiera.


Rozhodnutie preto podľa agentúry AFP nebude mať výrazný praktický dosah na fungovanie súdu.



Zatykač na Netanjahua


Karim Khan sa v posledných rokoch dostal do centra medzinárodnej pozornosti po tom, čo úspešne požiadal o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.


Po tomto kroku sa stal jedným z prvých predstaviteľov ICC, na ktorých Spojené štáty uvalili sankcie.




Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný trestný súd suspendoval prokurátora Karima Khana pre závažné obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie Pásmo Gazy Prokurátor Sexuálne obťažovanie Suspendovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Washington zaradil spoločnosti Alibaba či BYD na zoznam firiem napojených na čínsku armádu
<< predchádzajúci článok
Spolupráca V4 má podľa Blanára konkrétne výsledky, Vyšehradský fond rozdelil milióny eur na tisíce projektov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 