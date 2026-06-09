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09. júna 2026
Medzinárodný trestný súd suspendoval prokurátora Karima Khana pre závažné obvinenia
Britský právnik čelí podozreniam zo sexuálneho zneužívania pracovníčky svojho úradu, ktoré odmieta. Riadiaci orgán
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Riadiaci orgán Medzinárodného trestného súdu (ICC) v pondelok suspendoval hlavného prokurátora Karima Khana, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania pracovníčky svojho úradu.
Dvadsaťjedenčlenné predsedníctvo Zhromaždenia zmluvných štátov ICC rozhodlo, že prípad postúpi celému zhromaždeniu zastupujúcemu členské krajiny súdu.
Čakanie na výsledok
Predsedníctvo zároveň „kvalifikovanou väčšinou rozhodlo o okamžitom pozastavení výkonu funkcie prokurátora až do konečného rozhodnutia Zhromaždenia zmluvných štátov“, uvádza sa vo vyhlásení. Orgán zároveň zdôraznil, že suspendovanie „nepredurčuje konečný výsledok prípadu“.
Zobral si voľno
Päťdesiatpäťročný britský právnik si už v máji 2025 zobral voľno, aby sa mohol brániť voči obvineniam, ktoré popiera.
Rozhodnutie preto podľa agentúry AFP nebude mať výrazný praktický dosah na fungovanie súdu.
Zatykač na Netanjahua
Karim Khan sa v posledných rokoch dostal do centra medzinárodnej pozornosti po tom, čo úspešne požiadal o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.
Po tomto kroku sa stal jedným z prvých predstaviteľov ICC, na ktorých Spojené štáty uvalili sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný trestný súd suspendoval prokurátora Karima Khana pre závažné obvinenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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