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09. júna 2026
Washington zaradil spoločnosti Alibaba či BYD na zoznam firiem napojených na čínsku armádu
Peking krok ostro kritizoval ako neopodstatnené potláčanie čínskych spoločností pod zámienkou národnej bezpečnosti.
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Spojené štáty zverejnili aktualizovaný zoznam čínskych spoločností, ktoré podľa Washingtonu pomáhajú čínskej armáde. Na zozname sa ocitli aj technologickí giganti ako Alibaba, Baidu či výrobca elektromobilov BYD.
Aktualizovaný zoznam zverejnilo americké ministerstvo obrany len niekoľko týždňov po stretnutí prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu.
Obe strany sa pritom podľa Washingtonu aj Pekingu snažia udržať stabilné vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Ostrá kritika
Peking v utorok reagoval ostrou kritikou. „Čína dôsledne a dôrazne odmieta zovšeobecňovanie konceptu národnej bezpečnosti zo strany Spojených štátov a neopodstatnené potláčanie čínskych spoločností,“ vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
Aj najväčšie firmy
Na zoznam sa okrem spoločností Alibaba, Baidu a Tencent dostali aj výrobcovia pamäťových čipov ChangXin Memory Technologies a Yangtze Memory Technologies, farmaceutická spoločnosť WuXi AppTec či firma Unitree vyrábajúca humanoidné roboty.
Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu John Moolenaar označil zoznam za varovanie pre americké firmy a úrady. „Americké spoločnosti by mali prestať obchodovať s hrozbami pre našu národnú bezpečnosť,“ uviedol.
Prídu právne kroky
Spoločnosti Baidu aj Alibaba zaradenie na zoznam odmietli. Baidu označil obvinenia za „úplne nepodložené“, zatiaľ čo Alibaba vyhlásila, že ide o „chybu“ a pohrozila právnymi krokmi.
Samotné zaradenie na zoznam zatiaľ nemá pre väčšinu firiem okamžité právne dôsledky. Analytici ho však považujú za možný predstupeň tvrdších amerických sankcií voči čínskym technologickým spoločnostiam.
Zdroj: SITA.sk - Washington zaradil spoločnosti Alibaba či BYD na zoznam firiem napojených na čínsku armádu © SITA Všetky práva vyhradené.
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