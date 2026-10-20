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20. októbra 2026
Meloniová môže hostiť európskych lídrov tesne pred voľbami. Brusel plánuje výnimočný summit v Ríme
Tagy: samit EÚ
Európska únia pripravuje výnimočný summit pri príležitosti 70. výročia Rímskych zmlúv. Talianska premiérka Giorgia Meloniová by tak mohla hostiť lídrov členských štátov krátko pred prípadnými ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Európska únia pripravuje výnimočný summit pri príležitosti 70. výročia Rímskych zmlúv. Talianska premiérka Giorgia Meloniová by tak mohla hostiť lídrov členských štátov krátko pred prípadnými predčasnými voľbami.
Európska únia pripravuje presunutie svojho marcového summitu v roku 2027 z Bruselu do Ríma. Lídri členských štátov by si v talianskej metropole pripomenuli 70. výročie podpísania Rímskych zmlúv, ktoré položili základy dnešnej Únie. Podľa portálu Euronews by podujatie zároveň mohlo poskytnúť talianskej premiérke Giorgii Meloniovej významný medzinárodný priestor krátko pred možnými predčasnými parlamentnými voľbami.
S návrhom prišiel predseda Európskej rady António Costa. „Predseda Costa predložil myšlienku zorganizovať formálne zasadnutie Európskej rady v Ríme v súvislosti so 70. výročím Rímskej zmluvy. Prípravy pokračujú,“ uviedol pre Euronews nemenovaný predstaviteľ EÚ. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.
Summity EÚ sa štandardne konajú v Bruseli. Ich presunutie do iného mesta je možné len vo výnimočných prípadoch a vyžaduje si jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Ak by sa návrh uskutočnil, išlo by o prvý prípad, keď by sa oslavy výročia európskej integrácie spojili s formálnym summitom Európskej rady mimo Bruselu.
Rímske zmluvy boli podpísané 25. marca 1957 a vytvorili Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Tieto organizácie sa stali základom neskoršej európskej integrácie. Talianska vláda preto plánovaný presun summitu privítala.
Politický význam podujatia zvýrazňujú úvahy o predčasných voľbách v Taliansku. Riadne parlamentné voľby sa musia uskutočniť najneskôr do konca roka 2027, no v krajine sa otvorene diskutuje o hlasovaní už na jar, najčastejšie v apríli alebo máji. Taliansky denník La Stampa, ktorý o pláne informoval ako prvý, upozornil, že summit by Meloniovej poskytol výraznú medzinárodnú pozornosť v období pred možnou volebnou kampaňou.
Costa o návrhu hovoril už v septembri s belgickým premiérom Bartom De Weverom počas návštevy európskych metropol. Belgicko oslovil práve preto, že Brusel je tradičným dejiskom zasadnutí Európskej rady. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ De Wever oznámil, že proti jednorazovej výnimke nebude namietať.
O zmene miesta konania musia ešte rozhodnúť všetky členské štáty na úrovni veľvyslancov alebo ministrov. Rokovania sa očakávajú v najbližších týždňoch. Samotnému Costovi sa súčasné funkčné obdobie skončí 31. mája 2027 a podľa Euronews sa očakáva, že sa bude uchádzať o ďalší dvaapolročný mandát. Na opätovné zvolenie bude potrebovať podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov.
Zdroj: SITA.sk - Meloniová môže hostiť európskych lídrov tesne pred voľbami. Brusel plánuje výnimočný summit v Ríme © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia pripravuje presunutie svojho marcového summitu v roku 2027 z Bruselu do Ríma. Lídri členských štátov by si v talianskej metropole pripomenuli 70. výročie podpísania Rímskych zmlúv, ktoré položili základy dnešnej Únie. Podľa portálu Euronews by podujatie zároveň mohlo poskytnúť talianskej premiérke Giorgii Meloniovej významný medzinárodný priestor krátko pred možnými predčasnými parlamentnými voľbami.
S návrhom prišiel predseda Európskej rady António Costa. „Predseda Costa predložil myšlienku zorganizovať formálne zasadnutie Európskej rady v Ríme v súvislosti so 70. výročím Rímskej zmluvy. Prípravy pokračujú,“ uviedol pre Euronews nemenovaný predstaviteľ EÚ. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo.
Presun summitu
Summity EÚ sa štandardne konajú v Bruseli. Ich presunutie do iného mesta je možné len vo výnimočných prípadoch a vyžaduje si jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Ak by sa návrh uskutočnil, išlo by o prvý prípad, keď by sa oslavy výročia európskej integrácie spojili s formálnym summitom Európskej rady mimo Bruselu.
Rímske zmluvy boli podpísané 25. marca 1957 a vytvorili Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Tieto organizácie sa stali základom neskoršej európskej integrácie. Talianska vláda preto plánovaný presun summitu privítala.
Predčasné voľby v Taliansku?
Politický význam podujatia zvýrazňujú úvahy o predčasných voľbách v Taliansku. Riadne parlamentné voľby sa musia uskutočniť najneskôr do konca roka 2027, no v krajine sa otvorene diskutuje o hlasovaní už na jar, najčastejšie v apríli alebo máji. Taliansky denník La Stampa, ktorý o pláne informoval ako prvý, upozornil, že summit by Meloniovej poskytol výraznú medzinárodnú pozornosť v období pred možnou volebnou kampaňou.
Costa o návrhu hovoril už v septembri s belgickým premiérom Bartom De Weverom počas návštevy európskych metropol. Belgicko oslovil práve preto, že Brusel je tradičným dejiskom zasadnutí Európskej rady. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ De Wever oznámil, že proti jednorazovej výnimke nebude namietať.
O zmene miesta konania musia ešte rozhodnúť všetky členské štáty na úrovni veľvyslancov alebo ministrov. Rokovania sa očakávajú v najbližších týždňoch. Samotnému Costovi sa súčasné funkčné obdobie skončí 31. mája 2027 a podľa Euronews sa očakáva, že sa bude uchádzať o ďalší dvaapolročný mandát. Na opätovné zvolenie bude potrebovať podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov.
Zdroj: SITA.sk - Meloniová môže hostiť európskych lídrov tesne pred voľbami. Brusel plánuje výnimočný summit v Ríme © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: samit EÚ
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