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20. októbra 2026

Zelenskyj žiada obnoviť Starshield a urýchliť dodávky rakiet Patriot


Tagy: Patriot Protiraketová obrana protiruské sankcie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident rokoval s Marcom Rubiom o problémoch amerického satelitného systému aj o protiraketách potrebných na obranu pred ruskými útokmi. Ukrajinský prezident



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rubio_central_asia_4247_ 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident rokoval s Marcom Rubiom o problémoch amerického satelitného systému aj o protiraketách potrebných na obranu pred ruskými útokmi.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a otvoril s ním otázku obmedzení vojenského satelitného systému Starshield aj oneskorených dodávok protirakiet.


Zelenskyj, ktorý sa má v Osle stretnúť s americkými vyslancami, údajne Rubiovi povedal, že Starlink/Starshield treba obnoviť“ a že balistické protirakety „sú potrebné na ochranu životov“.

Obrana proti ruským útokom


Ukrajina dlhodobo žiada pokročilé americké protirakety pre systémy Patriot, ktoré potrebuje na obranu proti ruským útokom.

Zároveň hlási zníženie rýchlostných limitov systému Starshield, ktorý používa na komunikáciu na bojisku a pri operáciách na územiach okupovaných Ruskom.

Starshield vyvinula spoločnosť SpaceX Elona Muska, ale systém kontroluje a prevádzkuje americká vláda. Ukrajina používa aj civilný Starlink, ten však podľa Kyjeva neslúži na vojenské operácie.

Dobré a zlé vzťahy


Musk tvrdí, že zmeny fungovania Starshieldu mohol nariadiť iba Biely dom. Washington to odmietol, no spor ďalej zhoršil napäté vzťahy po tom, ako prezident Donald Trump čiastočne zmiernil sankcie voči Moskve v súvislosti s dohodou o dodávkach nafty.

Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie a zopakoval výzvy Moskvy na výmenu Zelenského na čele Ukrajiny.

Zelenskyj označil rozhovor s Rubiom za „vecný“ a „konštruktívny“. „Som mu vďačný za ochotu pomôcť a za jeho jasný postoj,“ dodal.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada obnoviť Starshield a urýchliť dodávky rakiet Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Patriot Protiraketová obrana protiruské sankcie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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