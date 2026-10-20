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20. októbra 2026
Zelenskyj žiada obnoviť Starshield a urýchliť dodávky rakiet Patriot
Tagy: Patriot Protiraketová obrana protiruské sankcie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident rokoval s Marcom Rubiom o problémoch amerického satelitného systému aj o protiraketách potrebných na obranu pred ruskými útokmi. Ukrajinský prezident
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20.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident rokoval s Marcom Rubiom o problémoch amerického satelitného systému aj o protiraketách potrebných na obranu pred ruskými útokmi.
Zelenskyj, ktorý sa má v Osle stretnúť s americkými vyslancami, údajne Rubiovi povedal, že „Starlink/Starshield treba obnoviť“ a že balistické protirakety „sú potrebné na ochranu životov“.
Ukrajina dlhodobo žiada pokročilé americké protirakety pre systémy Patriot, ktoré potrebuje na obranu proti ruským útokom.
Zároveň hlási zníženie rýchlostných limitov systému Starshield, ktorý používa na komunikáciu na bojisku a pri operáciách na územiach okupovaných Ruskom.
Starshield vyvinula spoločnosť SpaceX Elona Muska, ale systém kontroluje a prevádzkuje americká vláda. Ukrajina používa aj civilný Starlink, ten však podľa Kyjeva neslúži na vojenské operácie.
Musk tvrdí, že zmeny fungovania Starshieldu mohol nariadiť iba Biely dom. Washington to odmietol, no spor ďalej zhoršil napäté vzťahy po tom, ako prezident Donald Trump čiastočne zmiernil sankcie voči Moskve v súvislosti s dohodou o dodávkach nafty.
Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie a zopakoval výzvy Moskvy na výmenu Zelenského na čele Ukrajiny.
Zelenskyj označil rozhovor s Rubiom za „vecný“ a „konštruktívny“. „Som mu vďačný za ochotu pomôcť a za jeho jasný postoj,“ dodal.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada obnoviť Starshield a urýchliť dodávky rakiet Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a otvoril s ním otázku obmedzení vojenského satelitného systému Starshield aj oneskorených dodávok protirakiet.
Zelenskyj, ktorý sa má v Osle stretnúť s americkými vyslancami, údajne Rubiovi povedal, že „Starlink/Starshield treba obnoviť“ a že balistické protirakety „sú potrebné na ochranu životov“.
Obrana proti ruským útokom
Ukrajina dlhodobo žiada pokročilé americké protirakety pre systémy Patriot, ktoré potrebuje na obranu proti ruským útokom.
Zároveň hlási zníženie rýchlostných limitov systému Starshield, ktorý používa na komunikáciu na bojisku a pri operáciách na územiach okupovaných Ruskom.
Starshield vyvinula spoločnosť SpaceX Elona Muska, ale systém kontroluje a prevádzkuje americká vláda. Ukrajina používa aj civilný Starlink, ten však podľa Kyjeva neslúži na vojenské operácie.
Dobré a zlé vzťahy
Musk tvrdí, že zmeny fungovania Starshieldu mohol nariadiť iba Biely dom. Washington to odmietol, no spor ďalej zhoršil napäté vzťahy po tom, ako prezident Donald Trump čiastočne zmiernil sankcie voči Moskve v súvislosti s dohodou o dodávkach nafty.
Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie a zopakoval výzvy Moskvy na výmenu Zelenského na čele Ukrajiny.
Zelenskyj označil rozhovor s Rubiom za „vecný“ a „konštruktívny“. „Som mu vďačný za ochotu pomôcť a za jeho jasný postoj,“ dodal.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada obnoviť Starshield a urýchliť dodávky rakiet Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Patriot Protiraketová obrana protiruské sankcie ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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