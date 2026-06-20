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20. júna 2026

Meloniová odkázala Trumpovi, aby sa staral o vlastnú popularitu


Tagy: Americký prezident Talianska premiérka Taliansko-americké vzťahy

Spor medzi talianskou premiérkou a americkým prezidentom sa zmenil na verejnú výmenu osobných útokov. Talianska premiérka



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trump_medal_of_honor__471 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Spor medzi talianskou premiérkou a americkým prezidentom sa zmenil na verejnú výmenu osobných útokov.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu.


Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy.



Bolo mu jej ľúto


Trump najprv pre taliansku televíziu La7 vyhlásil, že Meloniová ho o fotografiu „prosila“ a on súhlasil len preto, že mu jej prišlo ľúto.


Keď talianska premiérka označila toto tvrdenie za vymyslené, americký prezident pridal ďalšie kolo a na sociálnej sieti napísal, že o spoločnú snímku žiadala „znova a znova“.


„Meloniová ma na stretnutí G7 znova a znova žiadala o fotografiu so mnou,“ napísal Trump. Zároveň naznačil, že jej popularita v Taliansku klesá a že sa snaží zlepšiť vzťahy s Washingtonom po tom, čo Rím nepodporil americké kroky proti Iránu.



Meloniová radí


Meloniová odpovedala rovnako priamo. Trumpove výroky označila za „neustále, nevyprovokované a nezmyselné útoky“ a odkázala mu, že jej popularita nezávisí od vzťahov s americkým prezidentom.


„Moja popularita nie je vaša starosť. Odporúčam vám sústrediť sa na tú vlastnú,“ napísala na Instagrame.


Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska.



Žarty, ale iba trochu


Minister obrany Guido Crosetto zase poznamenal, že podobné „žarty“ neprinášajú úžitok nikomu.


O to väčšiu pozornosť vzbudzuje konflikt preto, že Meloniová ešte donedávna patrila medzi Trumpových najbližších európskych spojencov a sama sa prezentovala ako most medzi Washingtonom a Európou. Zdá sa však, že ani spoločné fotografie už na udržanie tohto mosta nestačia.




Zdroj: SITA.sk - Meloniová odkázala Trumpovi, aby sa staral o vlastnú popularitu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Talianska premiérka Taliansko-americké vzťahy
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