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20. júna 2026
Meloniová odkázala Trumpovi, aby sa staral o vlastnú popularitu
Spor medzi talianskou premiérkou a americkým prezidentom sa zmenil na verejnú výmenu osobných útokov. Talianska premiérka
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Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ostro reagovala na pokračujúce útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že ho počas samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu.
Nezvyčajná diplomatická prestrelka medzi dvoma pravicovými lídrami sa tak zmenila na verejnú súťaž o to, kto komu viac lezie na nervy.
Bolo mu jej ľúto
Trump najprv pre taliansku televíziu La7 vyhlásil, že Meloniová ho o fotografiu „prosila“ a on súhlasil len preto, že mu jej prišlo ľúto.
Keď talianska premiérka označila toto tvrdenie za vymyslené, americký prezident pridal ďalšie kolo a na sociálnej sieti napísal, že o spoločnú snímku žiadala „znova a znova“.
„Meloniová ma na stretnutí G7 znova a znova žiadala o fotografiu so mnou,“ napísal Trump. Zároveň naznačil, že jej popularita v Taliansku klesá a že sa snaží zlepšiť vzťahy s Washingtonom po tom, čo Rím nepodporil americké kroky proti Iránu.
Meloniová radí
Meloniová odpovedala rovnako priamo. Trumpove výroky označila za „neustále, nevyprovokované a nezmyselné útoky“ a odkázala mu, že jej popularita nezávisí od vzťahov s americkým prezidentom.
„Moja popularita nie je vaša starosť. Odporúčam vám sústrediť sa na tú vlastnú,“ napísala na Instagrame.
Spor vyvolal v Taliansku pobúrenie. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov a Trumpove slová označil za urážku celého Talianska.
Žarty, ale iba trochu
Minister obrany Guido Crosetto zase poznamenal, že podobné „žarty“ neprinášajú úžitok nikomu.
O to väčšiu pozornosť vzbudzuje konflikt preto, že Meloniová ešte donedávna patrila medzi Trumpových najbližších európskych spojencov a sama sa prezentovala ako most medzi Washingtonom a Európou. Zdá sa však, že ani spoločné fotografie už na udržanie tohto mosta nestačia.
Zdroj: SITA.sk - Meloniová odkázala Trumpovi, aby sa staral o vlastnú popularitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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