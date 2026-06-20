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20. júna 2026

Produkty s obsahom CBD alebo CBG môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie, polícia eviduje aj úmrtie


Tagy: CBD Nebezpečné výrobky

Osobitné riziko podľa policajtov predstavujú výrobky pochádzajúce z neoverených zdrojov. Polícia upozorňuje, že v poslednom období zaznamenala viaceré prípady závažných zdravotných komplikácií ...



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gettyimages 467090685 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Osobitné riziko podľa policajtov predstavujú výrobky pochádzajúce z neoverených zdrojov.


Polícia upozorňuje, že v poslednom období zaznamenala viaceré prípady závažných zdravotných komplikácií osôb po užití výrobkov prezentovaných ako produkty s obsahom CBD alebo CBG. Ako ďalej Policajný zbor informoval, v niektorých prípadoch išlo o maloleté osoby, ktoré museli byť hospitalizované. Polícia zároveň eviduje aj prípad, ktorý sa skončil úmrtím mladého človeka.

„Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru v súvislosti s týmito prípadmi vykonáva preverovanie okolností a upozorňuje verejnosť na rastúce riziká spojené s výrobkami predávanými ako CBD alebo CBG. Kriminalisticko-expertízne skúmania totiž v niektorých zaistených výrobkoch odhalili okrem deklarovaných látok aj prítomnosť syntetických kanabinoidov alebo ďalších psychoaktívnych látok, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie a život človeka," zdôraznila polícia.

Obozretnosť je na mieste


Doplnila, že v rámci svojej činnosti evidovala viacero udalostí, pri ktorých osoby po užití takýchto výrobkov utrpeli zdravotné komplikácie. „V niektorých prípadoch išlo o elektronické cigarety alebo iné produkty zakúpené prostredníctvom predajných automatov či v prevádzkach ponúkajúcich výrobky označené ako CBD produkty. Medzi poškodenými boli aj maloleté osoby," upozornila polícia.

Osobitné riziko podľa policajtov predstavujú výrobky pochádzajúce z neoverených zdrojov, predovšetkým z internetu, predajných automatov alebo od neznámych predajcov. „Označenie výrobku nemusí zodpovedať jeho skutočnému obsahu a spotrebiteľ často nemá možnosť overiť, aké látky sa v produkte v skutočnosti nachádzajú," uviedla polícia s tým, že z tohto dôvodu vyzýva verejnosť, aby bola pri kúpe a užívaní takýchto výrobkov mimoriadne obozretná.

Zvýšená pozornosť rodičov


„Zvýšenú pozornosť by mali venovať najmä rodičia detí a mladistvých, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov. S blížiacimi sa letnými prázdninami je dôležité otvorene komunikovať s deťmi o rizikách spojených s užívaním neznámych látok a výrobkov, ktoré sú často prezentované ako legálne alebo bezpečné alternatívy," pripomenuli policajti

V prípade, ak po užití podobného výrobku dôjde k zdravotným komplikáciám, odporúča polícia bezodkladne kontaktovať zdravotnú záchrannú službu. „Zároveň je vhodné uchovať obal alebo zvyšok výrobku, ktorý môže pomôcť pri jeho identifikácii a následnom preverovaní," dodala polícia s tým, že aj naďalej bude venovať zvýšenú pozornosť predaju a distribúcii týchto výrobkov a v prípade zistenia protiprávneho konania prijme všetky zákonné opatrenia na ochranu života, zdravia a bezpečnosti občanov.


Zdroj: SITA.sk - Produkty s obsahom CBD alebo CBG môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie, polícia eviduje aj úmrtie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CBD Nebezpečné výrobky
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