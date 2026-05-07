|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Meloniová po stretnutí s Magyarom vyzdvihla pevné vzťahy s Budapešťou
Talianska premiérka pred voľbami podporovala Viktora Orbána, po víťazstve Pétera Magyara však deklarovala pokračovanie úzkej spolupráce medzi oboma krajinami. Talianska ...
Zdieľať
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok po stretnutí s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom vyhlásila, že vzťahy medzi Talianskom a Maďarskom zostávajú pevné. Magyar sa má funkcie predsedu maďarskej vlády oficiálne ujať v sobotu.
„Rozhovor potvrdil pevnosť vzťahov medzi Talianskom a Maďarskom,“ uviedla talianska vláda vo vyhlásení po rokovaniach v Ríme.
Hľadia do budúcnosti
Magyar označil stretnutie za „úspešné a orientované na budúcnosť“. Na sociálnej sieti Facebook napísal, že obe krajiny zastávajú podobné postoje v mnohých otázkach vrátane „rozhodného postupu proti nelegálnej migrácii“.
Orbánovo video
Meloniová pred maďarskými voľbami podporovala odchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, pričom vystúpila aj v jednom z jeho predvolebných videí.
Po Magyarovom víťazstve mu zagratulovala, zároveň však poďakovala Orbánovi za „intenzívnu spoluprácu“ počas uplynulých rokov.
Proti korupcii
Konzervatívec Magyar počas kampane sľuboval boj proti korupcii, zlepšenie verejných služieb vrátane zdravotníctva a reformy potrebné na uvoľnenie miliárd eur z fondov Európskej únie určených pre Maďarsko.
V zahraničnej politike avizoval, že z Maďarska urobí spoľahlivého spojenca NATO a člena Európskej únie. Zároveň kritizoval Rusko, s ktorým Orbán udržiaval úzke vzťahy aj po invázii na Ukrajinu.
Magyar zastáva tvrdý postoj voči migrácii a vyhlásil, že ukončí vládny program zamestnávania zahraničných pracovníkov.
Zdroj: SITA.sk - Meloniová po stretnutí s Magyarom vyzdvihla pevné vzťahy s Budapešťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
O post primátora Prešova sa opäť bude uchádzať František Oľha, chce dokončiť rozbehnuté projekty – VIDEO, FOTO
Pre 84 % európskych futbalových fanúšikov je kvalita prenosu dôležitejšia než atmosféra. Slováci potvrdzujú, že najlepší športový zážitok sa odohráva v obývačke