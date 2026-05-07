 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Meloniová po stretnutí s Magyarom vyzdvihla pevné vzťahy s Budapešťou


Talianska premiérka pred voľbami podporovala Viktora Orbána, po víťazstve Pétera Magyara však deklarovala pokračovanie úzkej spolupráce medzi oboma krajinami.



7.5.2026 (SITA.sk) - Talianska premiérka pred voľbami podporovala Viktora Orbána, po víťazstve Pétera Magyara však deklarovala pokračovanie úzkej spolupráce medzi oboma krajinami.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok po stretnutí s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom vyhlásila, že vzťahy medzi Talianskom a Maďarskom zostávajú pevné. Magyar sa má funkcie predsedu maďarskej vlády oficiálne ujať v sobotu.


„Rozhovor potvrdil pevnosť vzťahov medzi Talianskom a Maďarskom,“ uviedla talianska vláda vo vyhlásení po rokovaniach v Ríme.



Hľadia do budúcnosti


Magyar označil stretnutie za „úspešné a orientované na budúcnosť“. Na sociálnej sieti Facebook napísal, že obe krajiny zastávajú podobné postoje v mnohých otázkach vrátane „rozhodného postupu proti nelegálnej migrácii“.



Orbánovo video


Meloniová pred maďarskými voľbami podporovala odchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, pričom vystúpila aj v jednom z jeho predvolebných videí.


Po Magyarovom víťazstve mu zagratulovala, zároveň však poďakovala Orbánovi za „intenzívnu spoluprácu“ počas uplynulých rokov.



Proti korupcii


Konzervatívec Magyar počas kampane sľuboval boj proti korupcii, zlepšenie verejných služieb vrátane zdravotníctva a reformy potrebné na uvoľnenie miliárd eur z fondov Európskej únie určených pre Maďarsko.


V zahraničnej politike avizoval, že z Maďarska urobí spoľahlivého spojenca NATO a člena Európskej únie. Zároveň kritizoval Rusko, s ktorým Orbán udržiaval úzke vzťahy aj po invázii na Ukrajinu.


Magyar zastáva tvrdý postoj voči migrácii a vyhlásil, že ukončí vládny program zamestnávania zahraničných pracovníkov.




Zdroj: SITA.sk - Meloniová po stretnutí s Magyarom vyzdvihla pevné vzťahy s Budapešťou © SITA Všetky práva vyhradené.

