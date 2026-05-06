Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Susko beží na pomoc obžalovanému Gašparovi, podľa Remišovej opäť ohýba zákony v prospech svojich ľudí
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kajúcnik Minister spravodlivosti SR Novela Trestného zákona Predsedníčka strany Za ľudí
Vláda predvádza ďalšiu snahu o pomoc obžalovaným ľuďom z koalície. Upozornila na to poslankyňa a
6.5.2026 (SITA.sk) - Remišová upozornila, že tento návrh skritizovala aj veľká čas odbornej verejnosti.
Vláda predvádza ďalšiu snahu o pomoc obžalovaným ľuďom z koalície. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Poslankyňa tak zareagovala na to, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) predložil na stredajšie rokovanie vlády novelu Trestného zákona, ktorá upravuje inštitút kajúcnikov.
Remišová upozornila, že tento návrh skritizovala aj veľká čas odbornej verejnosti. Právnu normu z dielne rezortu spravodlivosti ministri dnes schválili.
„Ide o ďalšiu dokonalú ilustráciu toho, čím Ficova vláda dýcha a čo je podstatou jej fungovania - neustále hľadať spôsoby, ako ohnúť trestné paragrafy v prospech svojich obžalovaných kumpánov. Napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR a ďalším varovaniam zo strany odbornej verejnosti, Ficovi a Suskovi opäť ruky podáva trestný zákon, keď prichádzajú s jeho ďalšou zmenou. Tá bude nevyhnutne opäť rozvracať bezpečnosť a spravodlivosť na Slovensku,“ upozornila Remišová.
Zmeny podľa nej vážnym spôsobom oslabia inštitút kajúcnikov, ktorý roky účinne pomáhal chrániť krajinu pred vyčíňaním nebezpečných zločineckých skupín.
To, čo je podľa poslankyne najzávažnejšie, je, že Susko do návrhu inštaloval prechodné ustanovenia, ktoré môžu zasiahnuť do živých káuz a aktuálnych súdnych procesov.
„Opäť sa nedá zbaviť podozrenia, že Ficov zlepenec na poslednú chvíľu prichádza na pomoc obžalovanému Tiborovi Gašparovi (Smer-SD), ktorému sa čoskoro začína proces vo veci zneužívania polície v prospech mafie. Zjavne im nestačí ani zdvihnutý prst Európskeho parlamentu, ktorý už vyzval na zmrazenie eurofondov, oni sú pripravení ísť v ochrane svojho gangu na absolútnu hranu,“ vyhlásila Remišová a vyzvala vládu, aby sa začala zaoberať reálnymi problémami ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Susko beží na pomoc obžalovanému Gašparovi, podľa Remišovej opäť ohýba zákony v prospech svojich ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Podstata fungovania Ficovej vlády
Zdvihnutý prst Európskeho parlamentu
