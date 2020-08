Trump má na krku žalobu za porušenie autorských práv, v kampaniach používal hity Neila Younga

Hity hrali počas Trumpových kampaní

Muzikant sa sťažoval na použitie hitu Rockin’ in the Free World v Trumpovej kampani aj v júni 2015.

Žiadnu licenciu nedostali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kanadsko-americký hudobník a spevák Neil Young zažaloval prezidenta USA Donalda Trumpa za porušenie autorských práv v súvislosti s použitím jeho skladieb v politickej kampani.Zástupcovia 74-ročného rodáka z Toronta podali žalobu na federálnom súde na Manhattane a žiadajú za každé porušenie 150-tisíc dolárov (v prepočte približne 127-tisíc eur).Legendárny interpret sa sťažuje na opakované použitie jeho skladieb Rockin’ in the Free World a Devil’s Sidewalk. Trump pustil piesne niekoľkokrát počas svojej kampane a politických stretnutí.Young vyhlásil, že nemôže dovoliť, aby jeho tvorbu "použili v rámci rozdeľujúcej, neamerickej kampane plnej ignorancie a nenávisti".V žalobe uviedli, že zástupcovia kampane tvrdili, že získali povolenie na použitie piesní, čím potvrdili, že vedeli o tom, že potrebujú mať licenciu, ktorú však nedostali.Na nezákonné použitie piesní v prezidentovej kampani sa sťažovali aj iní umelci, ako napríklad The Rolling Stones , a to za skladbu You Can't Always Get What You Want, či rodina zosnulého Toma Pettyho pre pieseň I Won’t Back Down.