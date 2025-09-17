Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Šutaj Eštok môže na ministerstve vnútra šetriť na predražených kšeftoch, tvrdí Grendel – VIDEO


Na ministerstve vnútra je priestor na šetrenie, ale na predražených kšeftoch, nie na platoch. Skonštatoval to v stredu v súvislosti ...



Zdieľať
grendel e1758099090606 676x433 17.9.2025 (SITA.sk) - Na ministerstve vnútra je priestor na šetrenie, ale na predražených kšeftoch, nie na platoch. Skonštatoval to v stredu v súvislosti s protestom policajných odborárov opozičný poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko). Keby podľa neho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nevyhadzoval desiatky miliónov eur, takúto sumu by mohol ušetriť.


"Priestor na šetrenie na ministerstve vnútra je. Ale nie na platoch policajtov, nie na platoch hasičov, nie na platoch horských záchranárov," vyhlásil Grendel. Doplnil, že podoba konsolidácie dokazuje, že minister vnútra svojich podriadených hodil cez palubu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Policajti na Slovensku neprotestovali 20 rokov



Poslanec Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti pripomenul, že policajti neprotestovali na Slovensku 20 rokov. "A Matúš Šutaj Eštok sa nevie a nie je schopný k tomu vyjadriť," skonštatoval Krúpa pričom rovnako kritizoval ministrove nákupy.

"Správa sa ako šmejd s hrncami – nakupuje za veľa peňazí a bez kvality. Videli sme to pri nákupe počítačov za 320 miliónov eur, kde UHP upozornil, že je nákup predražený o 80 miliónov. Každý deň podpisuje novú zmluvu – počítače, tlačiarne, a dnes dokonca zmluvu za 1,5 milióna eur na reklamné spoty v RTVS. To je čisté vyhadzovanie peňazí. Pritom práve na takýchto nákupoch by mal začať šetriť a ušetrené peniaze použiť na platy policajtov a hasičov," zdôraznil Krúpa.

Doplnil, že od policajných odborárov by očakával, že povedia, že požadujú "hlavu ministra". "Rozumiem sklamaniu policajtov a hasičov. Ale očakávam, že nebudú žiadať len vyššie platy, ale aj hlavu ministra. Lebo už teraz vieme, že svoj sľub nikdy nebude schopný splniť. Valorizácia platov musí byť rešpektovaná a zohľadnená aj pre hasičov a policajtov – pretože práve oni zachraňujú a ochraňujú naše životy," uviedol opozičný poslanec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Čerešnička na torte


Podľa bývalého policajného prezidenta a momentálne opozičného poslanca Jaroslava Spišiaka (Progresívne Slovensko) policajní odborári protestujú, lebo sú sklamaní, že minister vnútra nedodržal svoje slovo. "V čase bezpečnostných hrozieb na Slovensku a v okolí by mali policajti pomáhať a chrániť, nie bojovať o to, čo mali dávno sľúbené, a na čo sa spoliehajú," uviedol.

Ako ďalej skonštatoval, prioritou vlády Roberta Fica nikdy nebolo vytváranie vhodných podmienok pre policajtov. "A už vôbec nie tých najlepších. Prioritou bolo pomáhanie zločincom a kriminalite, čo ešte sťažilo prácu polície," vyhlásil Spišiak.

Čerešničkou na torte podľa neho je, že minister vnútra Šutaj Eštok namiesto rokovaní policajtov dehonestuje a vyhráža sa im prepúšťaním. "Je to hanba, a najmä ohrozenie bezpečnosti Slovenska," dodal Spišiak.

Zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov


Policajní odborári zvolali na stredu pred budovu Národnej rady SR v Bratislave podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru.

"Impulzom pre tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe, a teda ani s valorizáciou platov policajtov napriek predchádzajúcej dohode vyjednanej s odborármi," uvádzajú odborári.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok môže na ministerstve vnútra šetriť na predražených kšeftoch, tvrdí Grendel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Platy policajtov Zhromaždenie
