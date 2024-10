Slovensko bude rokovať o oprave Správy o stave právneho štátu, Európska komisia pristúpila na expertné konzultácie

Podklady na expertné rokovania

Zdroje pri príprave správy

31.10.2024 (SITA.sk) - Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou o oprave Správy o stave právneho štátu . Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti a pripomenulo, že slovenská vláda vytýkala Európskej komisii nepresnosti a zavádzajúce konštatovania. Aj Súdna rada SR upozornila na to, že správa z dielne komisie neodráža skutočný stav právneho štátu na Slovensku, a že je neobjektívna.Ministerstvo informovalo, že predstavitelia Európskej komisie pristúpili na expertné konzultácie. Udialo sa tak po tom, čo predstavitelia ministerstva spravodlivosti a rezortu diplomacie tlmočili Rade EÚ reakciu vlády k správe s konkrétnymi výhradami. Slovensko tak v rámci konzultácií prednesie svoje výhrady."Pripravenosť na bilaterálne konzultácie Európska komisia potvrdila po nedávnom rokovaní štátneho tajomníka Milana Hodása s generálnou riaditeľkou DG JUST A. Gallego," doplnil rezort spravodlivosti. Smer-SD ) informoval, že podklady na expertné rokovania sú aktuálne v príprave. Rezort spravodlivosti sa podľa jeho slov koordinuje s ministerstvom zahraničných vecí, ktoré by malo zabezpečiť koordinovanie všetkých dotknutých inštitúcií. Rokovanie s Európskou komisiou sa dá podľa ministra očakávať v priebehu novembra.Ministerstvo pripomenulo, že vláda v auguste schválila oficiálnu reakciu k Správe o právnom štáte vydanej Európskou komisiou. Jej súčasťou boli viaceré výhrady k nepresnostiam, nesprávnej metodológii a tiež k miere zohľadnenia pripomienok zaslaných vládou, súdnou radou či inými orgánmi.Viaceré informácie v správe sa podľa nich neopierali o objektívne zistený skutkový stav a nereflektovali na opatrenia, ktoré boli súčasnou vládou vykonané s cieľom prispieť k zlepšeniu úrovne právneho štátu."Ako zdroje pri príprave správy slúžili aj subjektívne a tendenčne ladené mediálne výstupy," opätovne upozornilo ministerstvo s tým, že správu kritizovala aj Súdna rada SR, ktorá vyjadrila svoje znepokojenie."Dokument nereflektoval stanovisko deviatich členov súdnej rady, ktoré bolo doručené v rámci konzultácií s Európskou komisiou. K témam zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry a zmene trestných kódexov súdna rada zaslala Európskej komisii zoznam celkovo jedenástich mediálnych výstupov členov súdnej rady, ktorých obsah nie je v správe premietnutý," pripomenulo ministerstvo s tým, že Európska komisia v správe neuviedla ani to, že niektoré časti schválenej reformy súdnictva z roku 2021 vyhlásil Ústavný súd SR za protiústavné.