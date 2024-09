Slovákom sa predraží lyžovačka, zvýšenie DPH bude mať dopad na ceny skipasov i lanoviek

Atraktívnosť dovolenky na Slovensku klesá

Lacnejšia alternatíva v zahraničí

25.9.2024 (SITA.sk) - Horské strediská združené v asociácii Lavex navrhujú neexperimentovať s podľa nich drastickým zvýšením DPH na kľúčovú infraštruktúru cestovného ruchu . Navrhované zvýšenie z 10 % na 23 % na služby horských stredísk prinesie s rovnako zvýšenými službami za ubytovanie výraznú stagnáciu v celých regiónoch a spôsobí straty všetkým ostatným naviazaným službám.Uviedol to v stredu za asociáciu jej výkonný riaditeľ Bohuš Hlavatý . Zvýšenie DPH sa totiž premietne aj do cien skipasov a lístkov na lanovky. V lyžiarskych strediskách následne predpokladajú pokles zahraničných i domácich lyžiarov. Asociácia sa obáva, či zvýšenie DPH o 13 % horské regióny prežijú.„Lyžiarske strediská sú kostrou horského cestovného ruchu, na ktoré sú v regiónoch naviazaní majitelia a pracovníci ubytovacích zariadení, obchodov, lyžiarskych škôl, ale aj celá infraštruktúra vrátane dodávateľov potravín a ďalších služieb,“ upozornil Hlavatý. Slovenské strediská tak budú podľa neho nekonkurencieschopné voči najbližším konkurenčným trhom.„Naši najčastejší návštevníci budú mať rovnaké služby výrazne lacnejšie doma, teda v Poľsku, kde je DPH 8 % a v Čechách 12 %. Pri takýchto rozdieloch v náš neprospech pre nich dovolenka na Slovensku nebude atraktívna a predpokladáme tak, že toto opatrenie výrazne obmedzí návštevnosť zahraničných návštevníkov,“ poznamenal.Rovnako domáci lyžiari si pri zdražení lyžovačky a celej dovolenky budú podľa neho hľadať lacnejšiu alternatívu v zahraničí. Na Slovensku sa pritom tomuto zimnému športu venuje zhruba milión ľudí. Ďalšou hrozbou je podľa asociácie to, že o prácu prídu desiatky tisíc ľudí v regiónoch.Prírodné danosti Slovenska, ktorého 80 % územia je v nadmorskej výške 750 metrov nad morom a viac, zároveň podľa nich nebudú plne využité. Asociácia LAVEX zastupuje viac ako 200 prevádzkovateľov, dodávateľov a partnerov lanoviek a vlekov v horských strediskách na Slovensku s viac ako 50-ročnou históriou.