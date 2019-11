Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Zvolanie Bezpečnostnej rady SR považuje Sulík zaDodáva, že to nie je ojedinelým prípadom pomsty vysokých predstaviteľov Vojenského spravodajstva na nepohodlných osobách, ktoré sa snažili odhaľovať podozrivé aktivity. Slovensko nazval mafiánskym štátom.Vo svojom stanovisku liberáli tiež pripomínajú prípad údajného tunelovania vojenského spravodajstva počas prvej vlády Roberta Fica, na ktoré vtedy upozornili vedúce osobnosti z vtedajšej Vojenskej spravodajskej služby Vladimír Suchodolinský a Roman Mikulec.pripomenul predseda poslaneckého klubu SaS Milan Laurenčík.Mimoriadne rokovanie bezpečnostnej rady štátu zvolal Pellegrini v súvislosti s podozrením na spáchanie trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti, ktorého sa mal dopustiť Jaroslav N. z OĽaNO. Podľa vyšetrovateľa NAKA mal žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov Slovenskej republiky a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Konkrétne sa Jaroslav N. mal niekoho zpýtať otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Oznamovateľom údajného ohrozovania utajovanej skutočnosti je šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Ten na Jaroslava N. podal i ďalšie trestné oznámenie, týkajúce sa podnikania obvineného. Jaroslav N. považuje obvinenia za absurdné a nepodložené. Za Balciarovou aktivitou vidí pomstu za to, že poukazoval na podozrenia týkajúce sa majetku šéfa VS.Ministerstvo obrany (MO) SR vo štvrtok poukázalo na úlohy, ktoré Vojenskému spravodajstvu vyplývajú zo zákona pri zabezpečovaní obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR.uviedla hovorkyňa MO Danka Capáková.