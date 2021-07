Návšteva pápeža Františka na Slovensku vytrhne ľudí zo znechutenia, biskupi si želajú aj ukončenie sporov

Želajú si zjednotenie spoločnosti

Pápež tu bol v roku 2003

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Návšteva Svätého Otca vytrhne ľudí zo série ťaživých správ, únavy, nedôvery a znechutenia. V pastierskom liste k príležitosti septembrovej návštevy Slovenska pápežom Františkom to na webe uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS) Tá si želá, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku pomohla ľuďom odložiť a ukončiť všetky nezmyselné spory a dosiahnuť zjednotenie naprieč celou spoločnosťou.„Prijmime ho s radosťou! Ale aj v pozornom očakávaní jeho slov, s duchovnou disponibilitou, ktorá patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, že je to obľúbený pápež, ale najmä preto, lebo je to Peter dnešnej doby,“ uviedla KBS na webe.Dodala, že v dlhej postupnosti nástupcov svätého Petra je dnes pápež František, kto pokračuje v úlohe posilňovania ľudí v ich viere.Naposledy navštívila Slovensko hlava katolíckej cirkvi v roku 2003, keď na trojdňovú návštevu pricestoval Ján Pavol II.