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07. septembra 2026
Spor medzi KDH a SaS nie je podľa politológa nový, v budúcnosti však môže byť problémom
Tagy: Budúca vládna koalícia Interrupcie Novela Ústavy SR Opozícia Politológ Práva LGBT ľudí predseda SaS Premiér Slovenskej republiky Vatikánska zmluva Volebné preferencie
Hodnotové nezhody medzi SaS a KDH ohrozujú formovanie budúcej vládnej koalície. Konflikt medzi Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a
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7.9.2026 (SITA.sk) - Hodnotové nezhody medzi SaS a KDH ohrozujú formovanie budúcej vládnej koalície.
Konflikt medzi Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a Slobodou a Solidaritou (SaS) nie je nový a vyplýva predovšetkým z výrazných ideologických rozdielov oboch strán. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak v súvislosti s kritikou predsedu SaS Branislava Gröhlinga na adresu KDH za to, že kresťanskí demokrati sa zúčastnili na predstavení strategického dokumentu Vízia 2040.
„Máme tu konzervatívnu stranu a liberálnu politickú stranu. Ideologický konflikt medzi týmito dvoma politickými stranami sa tu tiahne roky a môže byť naozaj zdrojom ďalších potenciálnych konfliktov aj v rámci tej budúcej vládnej koalície,“ povedal Koziak. Zároveň upozorňuje, že konflikt medzi stranami veľmi rád využíva vo svoj prospech predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico s cieľom, aby opozíciu zvnútra rozleptal.
„Robert Fico dobre hádže udičky KDH na to, aby sa chytilo na konzervatívne témy a aby sa takýmto spôsobom zasial konflikt práve v tej budúcej koalícii. Zjavne sa mu to darí a KDH na jeho udičky skáče,“ povedal. Podľa neho však treba zároveň povedať aj to, že na to, aby tieto dve politické strany stáli proti sebe, netreba často ani zásah zvonku.
„Aj politici priamo z týchto politických strán ten konflikt občas priživujú,“ podotkol politológ. Koziak považuje súčasný spor za podobný typ konfliktu, ktorý sa prejavil aj pri nedávnej novele Ústavy SR. „Je to principiálne to isté,“ uviedol.
Podľa neho Fico dokáže využívať ideologické rozdiely medzi KDH a liberálnymi opozičnými stranami na oslabovanie ich vzájomnej spolupráce. Politológ zároveň pripomenul, že KDH už pocítilo politické dôsledky prílišného zdôrazňovania ideologických tém.
„Pri diskusii o novele ústavy preferencie KDH poklesli,“ pripomenul. Časť voličov KDH podľa neho nemusí akceptovať, ak hnutie uprednostní svoje ideologické požiadavky pred schopnosťou spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami. „Vedúci predstavitelia KDH aj strany Sloboda a Solidarita by si mali uvedomiť, čo je pre ich voličov dôležitejšie – či vystavanie budúcej vládnej koalície, alebo presadzovanie niektorých vlastných politických požiadaviek,“ povedal.
Pripomína rozdielne postoje KDH a SaS k otázkam, ako sú práva LGBT ľudí, Vatikánska zmluva či interrupcie. „To sú témy, ktoré sú pre tieto dve politické strany v podstate nezlúčiteľné,“ uviedol Koziak. Podľa neho ak majú KDH a SaS v budúcnosti spolupracovať vo vláde, budú musieť svoje ideologické spory výrazne tlmiť a nepresadzovať niektoré témy.
Predseda SaS Branislav Gröhling v Rádiu Expres kritizoval KDH za účasť na predstavení Vízie 2040. „Koľkokrát vedome ešte si KDH potiahne Čierneho Petra v rámci spolupráce so Smerom?“ povedal predseda SaS a pripomenul, že vlani so Smerom hlasovali pri novele ústavy o dvoch pohlaviach.
KDH jeho výhrady odmietlo s tým, že politiku nechce stavať na permanentnom konflikte a odmietaní spolupráce, ale pri diskusii o budúcnosti Slovenska chcú počúvať odborníkov a hľadať riešenia prospešné pre krajinu. Zároveň SaS pripomenuli jej podiel na páde troch vlád.
Zdroj: SITA.sk - Spor medzi KDH a SaS nie je podľa politológa nový, v budúcnosti však môže byť problémom © SITA Všetky práva vyhradené.
Konflikt medzi Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a Slobodou a Solidaritou (SaS) nie je nový a vyplýva predovšetkým z výrazných ideologických rozdielov oboch strán. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak v súvislosti s kritikou predsedu SaS Branislava Gröhlinga na adresu KDH za to, že kresťanskí demokrati sa zúčastnili na predstavení strategického dokumentu Vízia 2040.
„Máme tu konzervatívnu stranu a liberálnu politickú stranu. Ideologický konflikt medzi týmito dvoma politickými stranami sa tu tiahne roky a môže byť naozaj zdrojom ďalších potenciálnych konfliktov aj v rámci tej budúcej vládnej koalície,“ povedal Koziak. Zároveň upozorňuje, že konflikt medzi stranami veľmi rád využíva vo svoj prospech predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico s cieľom, aby opozíciu zvnútra rozleptal.
Dôsledky zdôrazňovania ideologických tém
„Robert Fico dobre hádže udičky KDH na to, aby sa chytilo na konzervatívne témy a aby sa takýmto spôsobom zasial konflikt práve v tej budúcej koalícii. Zjavne sa mu to darí a KDH na jeho udičky skáče,“ povedal. Podľa neho však treba zároveň povedať aj to, že na to, aby tieto dve politické strany stáli proti sebe, netreba často ani zásah zvonku.
„Aj politici priamo z týchto politických strán ten konflikt občas priživujú,“ podotkol politológ. Koziak považuje súčasný spor za podobný typ konfliktu, ktorý sa prejavil aj pri nedávnej novele Ústavy SR. „Je to principiálne to isté,“ uviedol.
Podľa neho Fico dokáže využívať ideologické rozdiely medzi KDH a liberálnymi opozičnými stranami na oslabovanie ich vzájomnej spolupráce. Politológ zároveň pripomenul, že KDH už pocítilo politické dôsledky prílišného zdôrazňovania ideologických tém.
Rozdielne postoje
„Pri diskusii o novele ústavy preferencie KDH poklesli,“ pripomenul. Časť voličov KDH podľa neho nemusí akceptovať, ak hnutie uprednostní svoje ideologické požiadavky pred schopnosťou spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami. „Vedúci predstavitelia KDH aj strany Sloboda a Solidarita by si mali uvedomiť, čo je pre ich voličov dôležitejšie – či vystavanie budúcej vládnej koalície, alebo presadzovanie niektorých vlastných politických požiadaviek,“ povedal.
Pripomína rozdielne postoje KDH a SaS k otázkam, ako sú práva LGBT ľudí, Vatikánska zmluva či interrupcie. „To sú témy, ktoré sú pre tieto dve politické strany v podstate nezlúčiteľné,“ uviedol Koziak. Podľa neho ak majú KDH a SaS v budúcnosti spolupracovať vo vláde, budú musieť svoje ideologické spory výrazne tlmiť a nepresadzovať niektoré témy.
Gröhlingova kritika
Predseda SaS Branislav Gröhling v Rádiu Expres kritizoval KDH za účasť na predstavení Vízie 2040. „Koľkokrát vedome ešte si KDH potiahne Čierneho Petra v rámci spolupráce so Smerom?“ povedal predseda SaS a pripomenul, že vlani so Smerom hlasovali pri novele ústavy o dvoch pohlaviach.
KDH jeho výhrady odmietlo s tým, že politiku nechce stavať na permanentnom konflikte a odmietaní spolupráce, ale pri diskusii o budúcnosti Slovenska chcú počúvať odborníkov a hľadať riešenia prospešné pre krajinu. Zároveň SaS pripomenuli jej podiel na páde troch vlád.
Zdroj: SITA.sk - Spor medzi KDH a SaS nie je podľa politológa nový, v budúcnosti však môže byť problémom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Budúca vládna koalícia Interrupcie Novela Ústavy SR Opozícia Politológ Práva LGBT ľudí predseda SaS Premiér Slovenskej republiky Vatikánska zmluva Volebné preferencie
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