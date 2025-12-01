Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Merz: Na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“


Tagy: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“ a že Kyjev a jeho európski spojenci musia byť zapojení ...



germany_poland_11134 676x451 1.12.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“ a že Kyjev a jeho európski spojenci musia byť zapojení do akejkoľvek dohody o ukončení vojny.


Máme jasný smer: Žiadne rozhodnutie o Ukrajine a Európe bez Ukrajincov a bez Európanov,“ povedal Merz po boku poľského premiéra Donalda Tuska v Berlíne krátko po telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Žiadny nadiktovaný mier za chrbtom Ukrajincov. Žiadne oslabenie ani rozdelenie Európskej únie a NATO,“ vyhlásil Merz pred utorkovou schôdzkou ruského vodcu Vladimira Putina a americkým vyslancom Stevom Witkoffom.


Zdroj: SITA.sk - Merz: Na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“ © SITA Všetky práva vyhradené.

