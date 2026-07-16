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16. júla 2026
Merz nevylúčil prevzatie nemeckých automobiliek čínskymi výrobcami, považuje to však len za núdzové riešenie
Nemecký kancelár Friedrich Merz pripustil, že o prípadnom prevzatí výrobných závodov čínskymi automobilkami musia rozhodnúť samotné firmy. Zdôraznil však, že nejde o dlhodobé riešenie problémov nemeckého ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz pripustil, že o prípadnom prevzatí výrobných závodov čínskymi automobilkami musia rozhodnúť samotné firmy. Zdôraznil však, že nejde o dlhodobé riešenie problémov nemeckého automobilového priemyslu.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu uviedol, že nie je zásadne proti tomu, aby čínski výrobcovia automobilov prevzali výrobné závody nemeckých automobiliek, ktoré zápasia s problémami. Zároveň však upozornil, že takéto riešenie považuje iba za dočasné a nie za odpoveď na dlhodobé výzvy odvetvia.
Nemecký automobilový priemysel čelí slabému dopytu v Európe, americkým clám aj silnej konkurencii z Číny. Zamestnanosť v sektore klesá a generálny riaditeľ koncernu Volkswagen Oliver Blume tento týždeň zamestnancom oznámil, že môže zaniknúť ďalších až 50-tisíc pracovných miest nad rámec už dohodnutého počtu pracovných miest. Už predtým padlo v Nemecku rozhodnutie o prepustení 50-tisíc zamestnancov v automobilovom sektore, z ktorých približne 35-tisíc sa týka samotnej značky Volkswagen.
Keďže viaceré nemecké automobilky používajú svoje výrobné kapacity len čiastočne, objavili sa návrhy, aby ich výrobné linky použili alebo prevzali čínski výrobcovia elektromobilov, ako napríklad spoločnosť BYD, ktorá hľadá výrobné kapacity pre svoju expanziu v Európe. Merz na tlačovej konferencii v Berlíne uviedol, že rozhodnutie je na samotných podnikoch. „Považujem to za núdzové riešenie, nie za riešenie našich vlastných štrukturálnych problémov,“ povedal.
Blume už v apríli pripustil možnosť, že čínski partneri Volkswagenu by mohli používať výrobné závody koncernu, spoločnosť však neskôr zmiernila špekulácie o blízkej dohode. Spoluprácu s čínskymi firmami rozvíjajú aj ďalší európski výrobcovia. Skupina Stellantis v máji oznámila vznik spoločného podniku s čínskou spoločnosťou Dongfeng, ktorý bude zabezpečovať výrobu, predaj aj technický vývoj v Európe.
Merz zároveň kritizoval Čínu za údajné podhodnocovanie kurzu jüanu, ktoré podľa neho zvyšuje konkurencieschopnosť čínskeho exportu. Vyhlásil, že z európskeho pohľadu nie je dlhodobo akceptovateľné súperiť s partnerom, ktorého mena je podľa neho podhodnotená o 25 až 30 percent. Dodal, že Nemecko v ostatných rokoch zaznamenalo výrazný nárast obchodného deficitu s Čínou, keď export klesal a dovoz rástol najmä v oblastiach strojárstva, chemického priemyslu a automobilov.
Zdroj: SITA.sk - Merz nevylúčil prevzatie nemeckých automobiliek čínskymi výrobcami, považuje to však len za núdzové riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu uviedol, že nie je zásadne proti tomu, aby čínski výrobcovia automobilov prevzali výrobné závody nemeckých automobiliek, ktoré zápasia s problémami. Zároveň však upozornil, že takéto riešenie považuje iba za dočasné a nie za odpoveď na dlhodobé výzvy odvetvia.
Nemecký automobilový priemysel čelí slabému dopytu v Európe, americkým clám aj silnej konkurencii z Číny. Zamestnanosť v sektore klesá a generálny riaditeľ koncernu Volkswagen Oliver Blume tento týždeň zamestnancom oznámil, že môže zaniknúť ďalších až 50-tisíc pracovných miest nad rámec už dohodnutého počtu pracovných miest. Už predtým padlo v Nemecku rozhodnutie o prepustení 50-tisíc zamestnancov v automobilovom sektore, z ktorých približne 35-tisíc sa týka samotnej značky Volkswagen.
Keďže viaceré nemecké automobilky používajú svoje výrobné kapacity len čiastočne, objavili sa návrhy, aby ich výrobné linky použili alebo prevzali čínski výrobcovia elektromobilov, ako napríklad spoločnosť BYD, ktorá hľadá výrobné kapacity pre svoju expanziu v Európe. Merz na tlačovej konferencii v Berlíne uviedol, že rozhodnutie je na samotných podnikoch. „Považujem to za núdzové riešenie, nie za riešenie našich vlastných štrukturálnych problémov,“ povedal.
Blume už v apríli pripustil možnosť, že čínski partneri Volkswagenu by mohli používať výrobné závody koncernu, spoločnosť však neskôr zmiernila špekulácie o blízkej dohode. Spoluprácu s čínskymi firmami rozvíjajú aj ďalší európski výrobcovia. Skupina Stellantis v máji oznámila vznik spoločného podniku s čínskou spoločnosťou Dongfeng, ktorý bude zabezpečovať výrobu, predaj aj technický vývoj v Európe.
Merz zároveň kritizoval Čínu za údajné podhodnocovanie kurzu jüanu, ktoré podľa neho zvyšuje konkurencieschopnosť čínskeho exportu. Vyhlásil, že z európskeho pohľadu nie je dlhodobo akceptovateľné súperiť s partnerom, ktorého mena je podľa neho podhodnotená o 25 až 30 percent. Dodal, že Nemecko v ostatných rokoch zaznamenalo výrazný nárast obchodného deficitu s Čínou, keď export klesal a dovoz rástol najmä v oblastiach strojárstva, chemického priemyslu a automobilov.
Zdroj: SITA.sk - Merz nevylúčil prevzatie nemeckých automobiliek čínskymi výrobcami, považuje to však len za núdzové riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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