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16. júla 2026
USA zaútočili na iránske ciele, Teherán odpovedal údermi na spojencov Washingtonu
Boje o kontrolu nad Hormuzským prielivom vstúpili do šiesteho dňa, napätie zvyšuje aj hrozba ďalšej eskalácie zo strany Donalda Trumpa.
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16.7.2026 (SITA.sk) - Boje o kontrolu nad Hormuzským prielivom vstúpili do šiesteho dňa, napätie zvyšuje aj hrozba ďalšej eskalácie zo strany Donalda Trumpa.
Spojené štáty vo štvrtok podnikli ďalšie útoky na vojenské ciele v Iráne, zatiaľ čo Teherán odpovedal útokmi na amerických spojencov v Perzskom zálive.
Obnovený konflikt medzi oboma krajinami sa sústreďuje najmä na Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších trás pre svetový obchod s ropou a zemným plynom.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že zasiahlo viaceré iránske vojenské ciele vrátane oblasti prístavu Bandar Abbás.
Cieľom operácie bolo „oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať civilnú lodnú dopravu“ v Hormuzskom prielive. Predchádzajúce útoky sa podľa CENTCOM zamerali aj na pobrežné obranné systémy a pozície riadených striel na ostrove Veľký Tunb.
Iránska agentúra IRNA informovala o výbuchoch vo viacerých častiach krajiny vrátane provincií Lorestán a Semnán. Protivzdušná obrana zasahovala aj v okolí Teheránu.
Krátko nato Kuvajt oznámil zachytenie iránskych bezpilotných lietadiel a Bahrajn vyhlásil letecký poplach. Iránska armáda zároveň podľa štátnej televízie IRIB zaútočila dronmi na americké vojenské zariadenia v Jordánsku.
V irackom Arbíle, kde sídli americký konzulát, zostrelila medzinárodná koalícia vedená USA osem bezpilotných lietadiel naložených výbušninami.
Napriek pokračujúcim bojom sa rokovania medzi Washingtonom a Teheránom formálne neskončili. Americký prezident Donald Trump však pohrozil ďalšou eskaláciou.
„Budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre televíziu Fox News a varoval pred možnými útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru a mosty.
Predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Bágher Ghalíbáf naznačil, že Teherán môže odstúpiť od júnového memoranda o porozumení.
„Ak Irán nebude mať z memoranda žiadny úžitok, nemáme dôvod ho dodržiavať,“ uviedol.
Doprava cez Hormuzský prieliv zostáva výrazne obmedzená, čo spolu s novou eskaláciou konfliktu prispieva k rastu cien ropy na svetových trhoch.
Zdroj: SITA.sk - USA zaútočili na iránske ciele, Teherán odpovedal údermi na spojencov Washingtonu © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty vo štvrtok podnikli ďalšie útoky na vojenské ciele v Iráne, zatiaľ čo Teherán odpovedal útokmi na amerických spojencov v Perzskom zálive.
Obnovený konflikt medzi oboma krajinami sa sústreďuje najmä na Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších trás pre svetový obchod s ropou a zemným plynom.
Vojenské ciele
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že zasiahlo viaceré iránske vojenské ciele vrátane oblasti prístavu Bandar Abbás.
Cieľom operácie bolo „oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať civilnú lodnú dopravu“ v Hormuzskom prielive. Predchádzajúce útoky sa podľa CENTCOM zamerali aj na pobrežné obranné systémy a pozície riadených striel na ostrove Veľký Tunb.
Aj z druhej strany
Iránska agentúra IRNA informovala o výbuchoch vo viacerých častiach krajiny vrátane provincií Lorestán a Semnán. Protivzdušná obrana zasahovala aj v okolí Teheránu.
Krátko nato Kuvajt oznámil zachytenie iránskych bezpilotných lietadiel a Bahrajn vyhlásil letecký poplach. Iránska armáda zároveň podľa štátnej televízie IRIB zaútočila dronmi na americké vojenské zariadenia v Jordánsku.
V irackom Arbíle, kde sídli americký konzulát, zostrelila medzinárodná koalícia vedená USA osem bezpilotných lietadiel naložených výbušninami.
Trump sa vyhráža
Napriek pokračujúcim bojom sa rokovania medzi Washingtonom a Teheránom formálne neskončili. Americký prezident Donald Trump však pohrozil ďalšou eskaláciou.
„Budúci týždeň to pre nich bude naozaj zlé,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre televíziu Fox News a varoval pred možnými útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru a mosty.
Teherán možno odstúpi
Predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Bágher Ghalíbáf naznačil, že Teherán môže odstúpiť od júnového memoranda o porozumení.
„Ak Irán nebude mať z memoranda žiadny úžitok, nemáme dôvod ho dodržiavať,“ uviedol.
Doprava cez Hormuzský prieliv zostáva výrazne obmedzená, čo spolu s novou eskaláciou konfliktu prispieva k rastu cien ropy na svetových trhoch.
Zdroj: SITA.sk - USA zaútočili na iránske ciele, Teherán odpovedal údermi na spojencov Washingtonu © SITA Všetky práva vyhradené.
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