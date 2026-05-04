|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO
Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci. V noci na pondelok došlo v Moskve k útoku
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci.
V noci na pondelok došlo v Moskve k útoku bezpilotných lietadiel, pričom jeden z dronov narazil do výškovej budovy len niekoľko kilometrov od Kremľa. Informácie priniesli ruské aj nezávislé monitorovacie kanály.
Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci. „Podľa predbežných údajov nedošlo k zraneniam, záchranné zložky pracujú na mieste,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Neskôr Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana údajne zostrelila dva drony smerujúce na Moskvu a že išlo o dopad ich trosiek. Nezávislé zdroje však poukazujú na priame poškodenie obytného domu.
Útoky bezpilotných lietadiel boli hlásené aj v ďalších regiónoch Ruska. V Samarskej oblasti miestne úrady dočasne uzavreli vzdušný priestor po tom, čo bol zaznamenaný prelet dronu v blízkosti bývalého vojenského objektu. Podľa niektorých správ sa tam môže nachádzať jednotka ruských bezpečnostných síl.
Ďalšie incidenty boli zaznamenané aj v Rostovskej oblasti, kde miestne vedenie uviedlo, že protivzdušná obrana zničila desiatky bezpilotných lietadiel. Informácie o obetiach zatiaľ neboli potvrdené. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci bolo zostrelených celkovo 117 dronov nad 14 regiónmi Ruska. Tieto údaje však nie je možné nezávisle overiť.
K útokom dochádza v čase zvýšeného napätia pred oslavami Dňa víťazstva 9. mája. Ruské vedenie sa obáva možných útokov počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí, pričom Vladimir Putin nedávno naznačil možnosť krátkodobého prímeria počas osláv.
Zdroj: SITA.sk - Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V noci na pondelok došlo v Moskve k útoku bezpilotných lietadiel, pričom jeden z dronov narazil do výškovej budovy len niekoľko kilometrov od Kremľa. Informácie priniesli ruské aj nezávislé monitorovacie kanály.
Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci. „Podľa predbežných údajov nedošlo k zraneniam, záchranné zložky pracujú na mieste,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Neskôr Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana údajne zostrelila dva drony smerujúce na Moskvu a že išlo o dopad ich trosiek. Nezávislé zdroje však poukazujú na priame poškodenie obytného domu.
⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin
During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.
Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.
According to monitoring channels, UAVs… pic.twitter.com/V5WWbIL1e6
— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
Útoky bezpilotných lietadiel boli hlásené aj v ďalších regiónoch Ruska. V Samarskej oblasti miestne úrady dočasne uzavreli vzdušný priestor po tom, čo bol zaznamenaný prelet dronu v blízkosti bývalého vojenského objektu. Podľa niektorých správ sa tam môže nachádzať jednotka ruských bezpečnostných síl.
Ďalšie incidenty boli zaznamenané aj v Rostovskej oblasti, kde miestne vedenie uviedlo, že protivzdušná obrana zničila desiatky bezpilotných lietadiel. Informácie o obetiach zatiaľ neboli potvrdené. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci bolo zostrelených celkovo 117 dronov nad 14 regiónmi Ruska. Tieto údaje však nie je možné nezávisle overiť.
K útokom dochádza v čase zvýšeného napätia pred oslavami Dňa víťazstva 9. mája. Ruské vedenie sa obáva možných útokov počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí, pričom Vladimir Putin nedávno naznačil možnosť krátkodobého prímeria počas osláv.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede
<< predchádzajúci článok
Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom
Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom