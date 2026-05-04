Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO


Tagy: Moskva Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronov Vojna na Ukrajine

Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci. V noci na pondelok došlo v Moskve k útoku



Zdieľať
russia_ukraine_drone_attack_83_33 1 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci.


V noci na pondelok došlo v Moskve k útoku bezpilotných lietadiel, pričom jeden z dronov narazil do výškovej budovy len niekoľko kilometrov od Kremľa. Informácie priniesli ruské aj nezávislé monitorovacie kanály.

Podľa starostu mesta Sergeja Sobianina zasiahlo bezpilotné lietadlo budovu v oblasti Mosfilmovskej ulice, približne šesť kilometrov od centra moci. „Podľa predbežných údajov nedošlo k zraneniam, záchranné zložky pracujú na mieste,“ uviedol na sociálnych sieťach.

Neskôr Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana údajne zostrelila dva drony smerujúce na Moskvu a že išlo o dopad ich trosiek. Nezávislé zdroje však poukazujú na priame poškodenie obytného domu.



Útoky bezpilotných lietadiel boli hlásené aj v ďalších regiónoch Ruska. V Samarskej oblasti miestne úrady dočasne uzavreli vzdušný priestor po tom, čo bol zaznamenaný prelet dronu v blízkosti bývalého vojenského objektu. Podľa niektorých správ sa tam môže nachádzať jednotka ruských bezpečnostných síl.

Ďalšie incidenty boli zaznamenané aj v Rostovskej oblasti, kde miestne vedenie uviedlo, že protivzdušná obrana zničila desiatky bezpilotných lietadiel. Informácie o obetiach zatiaľ neboli potvrdené. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci bolo zostrelených celkovo 117 dronov nad 14 regiónmi Ruska. Tieto údaje však nie je možné nezávisle overiť.

K útokom dochádza v čase zvýšeného napätia pred oslavami Dňa víťazstva 9. mája. Ruské vedenie sa obáva možných útokov počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí, pričom Vladimir Putin nedávno naznačil možnosť krátkodobého prímeria počas osláv.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Moskva Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronov Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede
<< predchádzajúci článok
Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 