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28. júla 2026
Organizácie zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia predstavili zástupcom štátu návrhy na zlepšenie situácie
Rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu organizácií zverejnenú po vražde učiteľky Zuzany v Gelnici. Ministerstvo ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu organizácií zverejnenú po vražde učiteľky Zuzany v Gelnici.
Ministerstvo spravodlivosti SR rokovalo so zástupcami organizácií poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim násilie o možnostiach posilnenia ochrany obetí domáceho násilia.
Ako informovala hovorkyňa rezortu Barbora Škulová, rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu mimovládnych organizácií, ktoré po nedávnych tragických udalostiach apelovali na prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie ochrany obetí.
Diskusia sa zamerala na návrhy týkajúce sa lepšej koordinácie medzi inštitúciami, včasného informovania obetí o prepustení násilnej osoby, posilnenia ochranných opatrení a zabezpečenia dostupnosti špecializovaných podporných služieb.
Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že rezort predstavil viaceré návrhy, ktoré boli pripravené ešte pred otvorením aktuálnej spoločenskej diskusie a už sa nachádzajú v legislatívnom procese. „Viaceré z nich odzneli aj medzi navrhovanými požiadavkami,“ uviedol Susko.
Zástupcovia ministerstiev aj mimovládnych organizácií sa zároveň dohodli na pokračovaní odborného dialógu s cieľom pripraviť zmeny, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane osôb zažívajúcich domáce násilie a k rozvoju restoratívnej justície. „Spoločným záverom bolo, že je priestor na zapracovanie niektorých legislatívnych opatrení. Pokiaľ ide o nelegislatívne opatrenia, tie budú predmetom ďalších spoločných rokovaní v rámci odborných pracovných skupín,“ dodal minister spravodlivosti.
S ministrom spravodlivosti a zástupcami Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR sa stretli zástupkyne organizácií poskytujúcich podporné služby ženám postihnutým násilím v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy odborných organizácií v oblasti ochrany obetí a diskutovať o možnostiach ich implementácie do praxe.
Ako ďalej informovalo Poradenské a intervenčné centrum Fenestra, rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu organizácií zverejnenú po vražde učiteľky Zuzany v Gelnici, ktorá poukázala na potrebu systémových zmien v ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia.
Organizácie na stretnutí upozornili na naliehavú potrebu posilnenia koordinácie medzi políciou, prokuratúrou, súdmi, väzenskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami tak, aby systém dokázal včas identifikovať riziko a účinne chrániť ženy a ich deti, ako aj iné obete domáceho násilia.
Vo výzve organizácie požadujú najmä zavedenie povinnosti včas informovať ohrozené osoby o prepustení násilnej osoby z väzby alebo výkonu trestu, systematické vyhodnocovanie miery ohrozenia opakovaným a závažným násilím, posilnenie ochranných opatrení vrátane efektívnej kontroly zákazu priblíženia a zrýchlenie rozhodovania o ňom.
Súčasťou návrhov je aj zabezpečenie udržateľného a stabilného financovania špecializovaných podporných služieb a vytvorenie funkčného systému spolupráce medzi všetkými dotknutými rezortmi. „Organizácie zároveň zdôraznili, že ochrana žien zažívajúcich násilie si vyžaduje systémový prístup založený na úzkej medziinštitucionálnej spolupráci, efektívnom zdieľaní informácií a odbornom posudzovaní rizík. Len včasná koordinácia jednotlivých zložiek môže zabrániť tragickým následkom, akým bola aj vražda v Gelnici," uviedla Fenestra
Organizácie zároveň deklarujú pripravenosť naďalej spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti, ministerstvom vnútra, ministerstvom práce a ďalšími rezortmi pri príprave a zavádzaní opatrení, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia a k predchádzaniu vraždám.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna, polícia obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.
Žena podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.
Zdroj: SITA.sk - Organizácie zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia predstavili zástupcom štátu návrhy na zlepšenie situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo spravodlivosti SR rokovalo so zástupcami organizácií poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim násilie o možnostiach posilnenia ochrany obetí domáceho násilia.
Ako informovala hovorkyňa rezortu Barbora Škulová, rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu mimovládnych organizácií, ktoré po nedávnych tragických udalostiach apelovali na prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie ochrany obetí.
Ministerstvo predstavilo viaceré návrhy
Diskusia sa zamerala na návrhy týkajúce sa lepšej koordinácie medzi inštitúciami, včasného informovania obetí o prepustení násilnej osoby, posilnenia ochranných opatrení a zabezpečenia dostupnosti špecializovaných podporných služieb.
Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že rezort predstavil viaceré návrhy, ktoré boli pripravené ešte pred otvorením aktuálnej spoločenskej diskusie a už sa nachádzajú v legislatívnom procese. „Viaceré z nich odzneli aj medzi navrhovanými požiadavkami,“ uviedol Susko.
Zástupcovia ministerstiev aj mimovládnych organizácií sa zároveň dohodli na pokračovaní odborného dialógu s cieľom pripraviť zmeny, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane osôb zažívajúcich domáce násilie a k rozvoju restoratívnej justície. „Spoločným záverom bolo, že je priestor na zapracovanie niektorých legislatívnych opatrení. Pokiaľ ide o nelegislatívne opatrenia, tie budú predmetom ďalších spoločných rokovaní v rámci odborných pracovných skupín,“ dodal minister spravodlivosti.
Nadväznosť na spoločnú výzvu
S ministrom spravodlivosti a zástupcami Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR sa stretli zástupkyne organizácií poskytujúcich podporné služby ženám postihnutým násilím v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy odborných organizácií v oblasti ochrany obetí a diskutovať o možnostiach ich implementácie do praxe.
Ako ďalej informovalo Poradenské a intervenčné centrum Fenestra, rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu organizácií zverejnenú po vražde učiteľky Zuzany v Gelnici, ktorá poukázala na potrebu systémových zmien v ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia.
Organizácie na stretnutí upozornili na naliehavú potrebu posilnenia koordinácie medzi políciou, prokuratúrou, súdmi, väzenskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami tak, aby systém dokázal včas identifikovať riziko a účinne chrániť ženy a ich deti, ako aj iné obete domáceho násilia.
Vražda učiteľky Zuzany
Vo výzve organizácie požadujú najmä zavedenie povinnosti včas informovať ohrozené osoby o prepustení násilnej osoby z väzby alebo výkonu trestu, systematické vyhodnocovanie miery ohrozenia opakovaným a závažným násilím, posilnenie ochranných opatrení vrátane efektívnej kontroly zákazu priblíženia a zrýchlenie rozhodovania o ňom.
Súčasťou návrhov je aj zabezpečenie udržateľného a stabilného financovania špecializovaných podporných služieb a vytvorenie funkčného systému spolupráce medzi všetkými dotknutými rezortmi. „Organizácie zároveň zdôraznili, že ochrana žien zažívajúcich násilie si vyžaduje systémový prístup založený na úzkej medziinštitucionálnej spolupráci, efektívnom zdieľaní informácií a odbornom posudzovaní rizík. Len včasná koordinácia jednotlivých zložiek môže zabrániť tragickým následkom, akým bola aj vražda v Gelnici," uviedla Fenestra
Organizácie zároveň deklarujú pripravenosť naďalej spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti, ministerstvom vnútra, ministerstvom práce a ďalšími rezortmi pri príprave a zavádzaní opatrení, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia a k predchádzaniu vraždám.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna, polícia obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.
Žena podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.
Zdroj: SITA.sk - Organizácie zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia predstavili zástupcom štátu návrhy na zlepšenie situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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