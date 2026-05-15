Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu ropovodu mimo Hormuzského prielivu
SAE chcú po útokoch na ropné zariadenia znížiť závislosť od strategického Hormuzského prielivu. Nový ropovod má výrazne zvýšiť exportné kapacity krajiny.
Spojené arabské emiráty (SAE) urýchlia výstavbu nového ropovodu, ktorý obíde Hormuzský prieliv, po tom, čo vojna na Blízkom východe vážne narušila export ropy cez túto strategickú námornú trasu. Informovali o tom v piatok štátne médiá.
Nový ropovod West-East Pipeline má zdvojnásobiť kapacitu štátnej ropnej spoločnosti ADNOC cez prístav Fudžajra a do prevádzky by mal byť uvedený už budúci rok.
Príkaz korunného princa
Korunný princ Abú Zabí šejk Chálid bin Muhammad bin Zájid Ál Nahján podľa médií nariadil spoločnosti ADNOC „urýchliť realizáciu projektu“.
Emiráty už prevádzkujú 360-kilometrový ropovod z ropných polí Habšan do Fudžajry s kapacitou 1,8 milióna barelov denne.
Nový projekt má výrazne zvýšiť možnosti exportu mimo Hormuzského prielivu, cez ktorý za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.
Milióny barelov
Spojené arabské emiráty zároveň začiatkom mája vystúpili z ropného kartelu OPEC a plánujú zvýšiť produkčnú kapacitu na päť miliónov barelov denne do budúceho roka.
Ropné zariadenia vo Fudžajre boli počas vojny na Blízkom východe opakovane terčom útokov. Pri poslednom útoku zo 4. mája utrpeli zranenia traja občania Indie.
Zdroj: SITA.sk - Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu ropovodu mimo Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
