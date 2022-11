Mesežnikov hodnotí Čaputovej správu ako jej najkritickejšiu a označil jeden veľmi silný blok

Sociálno-ekonomická situácia

Dôležitosť demokracie

Sovietsky model prokuratúry

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Správa o stave republiky , ktorú v utorok predniesla v parlamente prezidentka Zuzana Čaputová , bola konkrétna a veľmi kritická. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov „Zo všetkých správ o stave republiky, ktoré prezidentka predniesla, bola táto asi najkritickejšia. Samozrejme, bolo to odrazom situácie, do ktorej sme sa na Slovensku dostali," skonštatoval.Za veľmi silný blok označil pasáže, v ktorých prezidentka upozornila najmä na nepriaznivý vývoj sociálno-ekonomickej situácie a na to, že systém pomoci nie je komplexný a potrebná finančná pomoc sa nedostáva ku všetkým.Podľa Mesežnikova bola hlava štátu kritická voči vláde, no tam, kde sa dalo vyzdvihnúť úspechy vládnej garnitúry, tak urobila. Ocenila napríklad ústavných činiteľov za to, že Slovensko stojí na správnej strane v oblasti zahraničnej politiky.„Tematicky sa k tomu viazal aj blok o hybridných hrozbách a dezinformáciách. I keď nemenovala Rusko, všetci vieme, o koho ide. Rusko používa neviditeľné zbrane, prostredníctvom dezinformačných obsahov sa snaží rozkladať náš systém, oddeliť nás od našich prirodzených spojencov a myslím, že tá situácia je veľmi vážna," povedal Mesežnikov.Ako ďalej dodal, prezidentka sa dotkla aj spôsobu vládnutia a pomenovala, že občania majú problém oddeliť, kto naozaj vládne a kto je v opozícii.„Hovorila o dôležitosti demokracie, čo je dnes dosť aktuálne," zhodnotil politológ. Čaputová zároveň podľa Mesežnikova poukázala na dôležitú skutočnosť, že zo strany jednej politickej strany, čím myslela Smer-SD, sa relativizujú výsledky vyšetrovania v známych kauzách.„Občania potom nedokážu odlíšiť skutočnosť od nejakých bludov," podotkol. Niektorí politici podľa neho pracujú s hnevom a sociálnym pesimizmom, pričom ich prínos k tomu, aby sa situácia nejakým spôsobom vyriešila, je minimálny. „Ich voliči však naskakujú na vlnu takejto kritiky," poukázal Mesežnikov.Prezidentka v správe o stave republiky uviedla, že k budovaniu dôvery v právny štát a jeho inštitúcie neprispieva ani stále prebiehajúca polemika o spôsobe používania paragrafu 363 Trestného poriadku V utorok zároveň vedenie Generálnej prokuratúry SR informovalo o zrušení obvinenia štyrom stíhaným v kauze Súmrak – bývalému premiérovi Robertovi Ficovi , exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi , bývalému prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi , ako aj nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi Generálny prokurátor je na Slovensku taký monarcha, cár, je to sovietsky model prokuratúry. Jednoducho príde a využije paragraf 363 a v podstate zmarí vyšetrovanie. Napríklad vyšetrovanie kauzy únosu Vietnamca bolo zastavené, čo je niečo neuveriteľné," myslí si Mesežnikov.Podľa neho sa generálny prokurátor stal obhajcom ľudí podozrivých zo spáchania závažných trestných činov, čo je dosť nepríjemné pre vládnu koalíciu, ktorá sa dostala k moci do značnej miery práve pre deklarovaný boj proti korupcii.„V určitom okamihu bol dokonca neformálnym lídrom proruského lobby počas prerokovania slovensko-americkej dohody o obrannej spolupráci a snažil sa podkopať našu zahraničnú politiku. Vo svojej funkcii prijíma také rozhodnutia, ktoré odporujú étosu protikorupčného zápasu," myslí si Mesežnikov.