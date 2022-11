Opozícia si v prejave prezidentky nájde svoje čerešničky na torte, tvrdí politológ Cirner

Nedostatočná sociálna pomoc

Krivenie legislatívneho procesu

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina opozičných poslancov bude s prezidentkou Zuzanou Čaputovou súhlasiť, pretože markantná časť prejavu bola kritikou vlády či vládnych opatrení. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner a dodal, že opozícia si v prejave nájde svoje "čerešničky na torte".Tvrdí, že prejav prezidentka o stave SR, ktorú v utorok predniesla v pléne parlamentu, bol mimoriadne kritický a apelujúci. „Opozícia dá prezidentke za pravdu, aj keď ideovo alebo politicky sú súpermi. Nemôžeme povedať, že Čaputová má v opozícii 'kamarátov', práve naopak, má tam veľmi veľa tvrdých kritikov, a to aj v koalícii," myslí si Cirner.Uviedol, že v médiách bude najviac rezonovať záver jej vystúpenia, keď hovorila o nutnosti vyriešenia kríz a pokiaľ sa vláda neskonsoliduje a neprijme kroky, tak je podľa nej ohrozená demokracia. „Nechcem povedať, že nabádala, ale povedala, že jednou z možností v takom prípade sú predčasné voľby a nastolenie novej vlády," doplnil Cirner.Prezidentka podľa politológa v prejave rozobrala každý segment spoločnosti a kritizovala nedostatočné opatrenia v čase rôznych kríz.„Samozrejme, bola tam aj pochvala, ale tá bola minimálna. Nepriamo, ale veľmi zreteľne kritizovala aj predsedu vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča , napr. pre rokovanie s lekármi a pre stav zdravotníctva," tvrdí Cirner. Taktiež si myslí, že v prejave Zuzany Čaputovej boli apely na nedostatočnú sociálnu pomoc, keď kritizovala rôzne Matovičove návrhy, ale aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka Sme rodina ) za nedostatočnú pomoc, ktorá nie je adresná, ale skôr populistická.Cirner tvrdí, že teraz bude záležať od poslancov a od vrcholových vládnych politikov, či si zo správy o stave republiky niečo zoberú. „Ja si myslím, že zo strany vlády tu nastane relativizácia a jednotliví ministri alebo predstavitelia vládnej koalície sa budú chcieť obrániť, koľko urobili opatrení či aké prijali zákony," dodal politológ.Tvrdí, že Čaputová v prejave nepriamo kritizovala i rezort spravodlivosti za to, koľko zákonov bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní. Tým sa podľa Cirnera krivil legislatívny proces a nesúviselo to len s krízami, kde sa naozaj museli zrýchlene prijímať zákony a nové normy, ale zneužívalo sa to aj na zavedenie rodinného balíčka.Apel v prezidentkinom prejave podľa Cirnera nechýbal a každý, kto sa v tom mal nájsť, sa v tom našiel. Už je len na médiách, či budú skúmať reakcie tých, ktorí sú dotknutí, ktorí boli zároveň veľmi zrejme identifikovateľní. Keďže vládne vláda, tak sa najviac kritiky ušlo práve jej, ale ak kritizovala napr. šírenie hoaxov , dezinformácií, hybridnú vojnu, tak napomínala najmä opozíciu.V závere uviedol, že pre Zuzanu Čaputovú je veľmi ťažké manévrovať a pohybovať sa v politickom priestore, pretože v ňom má veľmi málo politických spojencov.