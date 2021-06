Španieli nasadia proti Slovákom svojho najskúsenejšieho hráča, Busquets im má pomôcť dostať sa do osemfinále

Busquets chýbal celému tímu

Španieli majú v rukáve niekoľko tromfov

Postúpiť môžu ešte dva tímy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsko bude mať k dispozícii svojho najskúsenejšieho hráča v dosiaľ najdôležitejšom zápase na majstrovstvách Európy. Inými slovami Sergio Busquets by mal nastúpiť v stredajšom zápase Španielov v E-skupine proti Slovákom.Skúsený defenzívny stredopoliar s klubovou príslušnosťou FC Barcelona nútene pauzoval v prvých dvoch dueloch "La Roja" na Eure pre nákazu koronavírusom, resp. proti Poliakom nenastúpil v dôsledku tréningového manka.Niekoľko dní je však už v poriadku a v stredu v Seville sa bude snažiť odvrátiť prvú elimináciu svojho tímu v základnej skupine ME od roku 2004. Vtedy v Portugalsku skončili pred Španielmi domáci futbalisti aj neskorší európski šampióni Gréci. Na rozdiel od súčasného modelu sa vtedy postupovalo len z prvých dvoch priečok po skupinových bojoch, keďže na šampionáte hralo len 16 tímov."Iba víťazstvo nad Slovákmi Španielom s určitosťou zaručí postup do osemfinále. Aj remíza by mohla za určitých okolností stačiť, ale to by Poliaci nesmeli zdolať Švédov v súbežne hranom zápase," napísala agentúra AP.Tridsaťdvaročný Busquets je posledný mohykán z veľkej španielskej generácie, ktorá v rokoch 2008 a 2012 ovládla majstrovstvá Európy a v roku 2010 si pripísala aj premiérový titul majstra sveta."Chýbal nám. Je to kľúčový hráč pre toto mužstvo a len ťažko sme sa vyrovnávali s jeho absenciou. Teraz je späť a my sme šťastní," uviedol aj za svojich spoluhráčov španielsky obranca César Azpilicueta."Sergio je výborný futbalista s množstvom skúseností a tiež výnimočný kapitán. Všetci vieme o jeho skvelých ťahoch v strede poľa dopredu aj dozadu," pokračoval.Podľa obrancu úradujúceho šampióna Ligy majstrov FC Chelsea môžu byť práve Busquetsove skúsenosti dôležitým faktorom úspechu v súboji so Slovákmi."Máme veľa mladých a talentovaných hráčov, ktorí sú na takomto fóre po prvý raz. Máme však aj hráčov, ktorí sú kapitáni vo svojich kluboch a skúsenosti by im mali pomôcť ako sa vyrovnať s náročnou situáciou, do ktorej sme sa dostali. A máme aj Busquetsa, na ktorého sa spoliehame," doplnil Azpilicueta.Súboje Španielsko - Slovensko a Švédsko - Poľsko sa v stredu hrajú v rovnakom čase s výkopom oZo zamotanej E-skupiny môžu do osemfinále postúpiť ešte dva tímy, keďže lídri Švédi už majú istotu. Čierny Peter zostane jednému alebo aj dvom tímom z tria Slovensko, Španielsko, Poľsko.