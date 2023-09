Růžička sa pravdepodobne stane koučom Slovana, klub ohlási aj nového športového riaditeľa

Detaily budúcej spolupráce

Pardavý ako kouč skončil

28.9.2023 (SITA.sk) - Vedenie slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava síce ešte oficiálne neinformovalo o nástupcovi odvolaného Jána Pardavého na poste trénera a tím aktuálne vedú asistenti Rudolf Jendek Richard Kapuš , všetko však nasvedčuje tomu, že sa novým koučom „belasých" stane Čech Vladimír Růžička Ten začal na lavičke českého tímu HC Slovan Ústí nad Labem, no po dvoch dueloch v klube z tretej najvyššej súťaže skončil a nahradil ho Jiří Merta.Šesťdesiatnik Růžička podľa správy na webe hokej.cz vo štvrtok odcestoval do Bratislavy, kde by mal doladiť detaily budúcej spolupráce.V prípade, že bratislavský Slovan angažuje spomenutého kouča, pre českého odborníka to bude prvé zahraničné pôsobisko v pozícii šéfa lavičky. Na striedačke Slovana sa mal objaviť ešte v jari 2019, no vtedy zo spolupráce vzišlo, keďže klub opustil ruskú KHL.Slovan Bratislava v úvode aktuálneho týždňa ukončil spoluprácu s koučom Jánom Pardavým aj športovým riaditeľom Otom Haščákom . Je to následok nevydareného vstupu do novej sezóny, keďže „belasí" zo štyroch duelov získali iba tri body.Slovan prehral s Michalovcami, Zvolenom aj Spišskou Novou Vsou, naplno bodoval iba na ľade nováčika z Humenného. Meno nového trénera a športového riaditeľa plánuje Slovan Bratislava oznámiť vo štvrtok popoludní.