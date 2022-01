Messi nenastúpi za PSG v zápase Ligue 1 proti Brestu, stále sa zotavuje z koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nenastúpi za Paríž Saint-Germain ani v sobotňajšom zápase najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 doma proti Brestu. Hviezda PSG sa totiž stále zotavuje z ochorenia COVID-19, ktoré mu diagnostikovali v úvode januára. V piatok o tom informoval tréner Mauricio Pochettino.Tridsaťštyriročný Messi z rovnakého dôvodu vynechal aj minulotýždňový zápas PSG na pôde Lyonu (1:1). Argentínčan mal pozitívny test na COVID-19 po návrate do Francúzska z vianočnej dovolenky vo vlasti."Na zotavenie potrebujem viac času, ako sa očakávalo. Už som takmer fit, ale ešte to nie je úplne ono," napísal Messi na sociálne siete a doplnil, že sa už teší na návrat na súťažné trávniky. "Počas ostatných dní som trénoval, aby som bol čím skôr stopercentne pripravený. V tomto roku je pred nami viacero výziev. Verím, že sa už čoskoro vidíme," doplnil Argentínčan.Podľa Pochettina je Messi stále pod drobnohľadom lekárov, k spoluhráčom by sa mal pridať počas nasledujúceho týždňa.