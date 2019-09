Messi po štyroch rokoch späť na tróne: TAKTO reagujú svetové médiá

Argentínčan Lionel Messi získal ocenenie Hráč roka na slávnostnom odovzdávaní cien Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za rok 2019 v Miláne 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Argentínčan Lionel Messi získal ocenenie Hráč roka na slávnostnom odovzdávaní cien Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za rok 2019 v Miláne 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Miláno 24. septembra (TASR) - Ohlasy svetových médií na triumf Lionela Messiho v ankete Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v ktorej Argentínčan zvíťazil už rekordný šiestykrát:"Messi je najlepší. Na ceste za kráľovskou korunou zdolal Virgila van Dijka i Cristiana Ronalda.""Lionel Messi a Megan Rapinoeová uchmatli trofeje pre najlepšieho futbalistu a futbalistku roka na The Best FIFA Awards.""Leo Messi získal svoju prvú cenu The Best od FIFA. Messi hlasoval za Cristiana, ale Cristiano nedal hlas Messimu.""Messi - kráľ La Scaly. Zdolal van Dijka i Ronalda. CR7 zostal v Turíne a slávnostný galavečer odignoroval.""Späť na vrchole. Lionel Messi je šokujúcim víťazom na The Best FIFA Awards pred liverpoolskou skalou Virgilom van Dijkom a neprítomným Cristianom Ronaldom.""Messiho šiesty víťazný kúsok. Van Dijk odišiel naprázdno.""Messi zdolal van Dijka v ankete o najlepšieho futbalistu roka, čo bolo pre mnohých prekvapením.""Messi je NAJ futbalista podľa FIFA! Má rekord, vyhral už po šiesty raz.""Futbalistom roka Messi, uniká Ronaldovi. Tridsaťdvaročný Messi sa na trón vrátil po štyroch rokoch, pričom vlani dokonca ani nebol v záverečnej trojčlennej nominácii."