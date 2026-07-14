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14. júla 2026
Stovky policajtov na zápase Anglicko – Argentína aj v uliciach. Mesto Atlanta vidí riziko konfliktov
Poriadkové sily chcú mať situáciu v meste Atlanta počas zápasu Anglicko - Argentína pod kontrolou. Policajné úrady v americkom meste Atlanta uviedli, že počas stredajšieho druhého semifinále ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Poriadkové sily chcú mať situáciu v meste Atlanta počas zápasu Anglicko - Argentína pod kontrolou.
Policajné úrady v americkom meste Atlanta uviedli, že počas stredajšieho druhého semifinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Argentínou budú zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia.
Dvojica tímov obnoví jedno z najznámejších medzinárodných futbalových súperení na štadióne Atlanta Stadium. Anglicko bude chcieť zdolať obhajcov titulu a dosiahnuť svoje prvé finále majstrovstiev sveta od dosiaľ jediného zisku titulu v roku 1966.
Polícia v Atlante si je vedomá historického napätia medzi oboma krajinami. V roku 1982 viedli Británia a Argentína vojnu o Falklandy - krátky 74-dňový konflikt, ktorý si vyžiadal smrť 649 argentínskych vojakov, 255 britských bojovníkov a troch civilistov.
Britské zámorské územie, v Argentíne známe ako Las Malvíny, dodnes zostáva predmetom sporu o zvrchovanosť medzi týmito dvoma krajinami.
"Keďže sa Atlanta pripravuje na nadchádzajúce semifinále majstrovstiev sveta vo futbale a očakáva zvýšený počet návštevníkov, policajné oddelenie posilnilo verejnú bezpečnosť a ochranu ľudí. Ďalší personál a zdroje sú už nasadené a budú naďalej strategicky prideľované v priestoroch podujatí, zábavných štvrtiach a iných oblastiach s vysokou premávkou, aby sa zabezpečil bezpečný a príjemný zážitok pre všetkých," uviedlo policajné oddelenie mesta Atlanta vo vyhlásení.
Americkí policajti doplnili, že cieľom preventívnych opatrení je aj odradenie ľudí od trestnej činnosti. "Obyvatelia aj návštevníci mesta Atlanta nesmú doplácať na to, že sa u nich hrá ostro sledovaný zápas. Život musí ísť ďalej tak, ako keby sa žiadny futbal ani nehral," dodali policajti z Atlanty.
Niektorí anglickí fanúšikovia dodnes nevedia stráviť situáciu zo štvrťfinále MS 1986 v Mexiku, keď gól Diega Maradonu dosiahnutý "Božou rukou" pomohol k vyradeniu Anglicka z turnaja a postupu Argentíny do semifinále. Na rozdiel od Maradonu súčasný argentínsky velikán Lionel Messi sa postaví v súťažnom zápase proti Angličanom po prvý raz.
Pred prvým zápasom medzi týmito dvoma krajinami po 24 rokoch na pôde majstrovstiev sveta Argentínska federácia vojnových veteránov vyzvala fanúšikov, aby sa sústredili na futbal a nie na rozdúchavanie politických vášní medzi oboma krajinami.
"Zvrchovanosť sa na medzinárodných fórach bráni diplomaciou, historickou pravdou a neobchodovateľným nárokom zakotveným v našej národnej ústave,“ uviedla vo vyhlásení Federácia vojnových veteránov.
"Považujeme za nevyhnutné stanoviť jasnú a neochvejnú hranicu medzi športovou vášňou a národnou vecou. Lopta sa kotúľa, hrdosť na naše farby sa znásobuje, ale pamäť zostáva nedotknutá," dodali Argentínčania.
Začiatkom tohto týždňa anglický brankár Jordan Pickford povedal, že je to len futbalový zápas ako každý iný. "Musíme naďalej hovoriť futbalovým jazykom a nie vášňami súvisiacimi s politikou a minulosťou," vyhlásil Pickford.
Zdroj: SITA.sk - Stovky policajtov na zápase Anglicko – Argentína aj v uliciach. Mesto Atlanta vidí riziko konfliktov © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajné úrady v americkom meste Atlanta uviedli, že počas stredajšieho druhého semifinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Argentínou budú zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia.
Dvojica tímov obnoví jedno z najznámejších medzinárodných futbalových súperení na štadióne Atlanta Stadium. Anglicko bude chcieť zdolať obhajcov titulu a dosiahnuť svoje prvé finále majstrovstiev sveta od dosiaľ jediného zisku titulu v roku 1966.
Historické napätie
Polícia v Atlante si je vedomá historického napätia medzi oboma krajinami. V roku 1982 viedli Británia a Argentína vojnu o Falklandy - krátky 74-dňový konflikt, ktorý si vyžiadal smrť 649 argentínskych vojakov, 255 britských bojovníkov a troch civilistov.
Britské zámorské územie, v Argentíne známe ako Las Malvíny, dodnes zostáva predmetom sporu o zvrchovanosť medzi týmito dvoma krajinami.
Zvýšiť bezpečnosť
"Keďže sa Atlanta pripravuje na nadchádzajúce semifinále majstrovstiev sveta vo futbale a očakáva zvýšený počet návštevníkov, policajné oddelenie posilnilo verejnú bezpečnosť a ochranu ľudí. Ďalší personál a zdroje sú už nasadené a budú naďalej strategicky prideľované v priestoroch podujatí, zábavných štvrtiach a iných oblastiach s vysokou premávkou, aby sa zabezpečil bezpečný a príjemný zážitok pre všetkých," uviedlo policajné oddelenie mesta Atlanta vo vyhlásení.
Život ide ďalej
Americkí policajti doplnili, že cieľom preventívnych opatrení je aj odradenie ľudí od trestnej činnosti. "Obyvatelia aj návštevníci mesta Atlanta nesmú doplácať na to, že sa u nich hrá ostro sledovaný zápas. Život musí ísť ďalej tak, ako keby sa žiadny futbal ani nehral," dodali policajti z Atlanty.
Božia ruka Maradonu
Niektorí anglickí fanúšikovia dodnes nevedia stráviť situáciu zo štvrťfinále MS 1986 v Mexiku, keď gól Diega Maradonu dosiahnutý "Božou rukou" pomohol k vyradeniu Anglicka z turnaja a postupu Argentíny do semifinále. Na rozdiel od Maradonu súčasný argentínsky velikán Lionel Messi sa postaví v súťažnom zápase proti Angličanom po prvý raz.
Pred prvým zápasom medzi týmito dvoma krajinami po 24 rokoch na pôde majstrovstiev sveta Argentínska federácia vojnových veteránov vyzvala fanúšikov, aby sa sústredili na futbal a nie na rozdúchavanie politických vášní medzi oboma krajinami.
Jasná hranica
"Zvrchovanosť sa na medzinárodných fórach bráni diplomaciou, historickou pravdou a neobchodovateľným nárokom zakotveným v našej národnej ústave,“ uviedla vo vyhlásení Federácia vojnových veteránov.
"Považujeme za nevyhnutné stanoviť jasnú a neochvejnú hranicu medzi športovou vášňou a národnou vecou. Lopta sa kotúľa, hrdosť na naše farby sa znásobuje, ale pamäť zostáva nedotknutá," dodali Argentínčania.
Začiatkom tohto týždňa anglický brankár Jordan Pickford povedal, že je to len futbalový zápas ako každý iný. "Musíme naďalej hovoriť futbalovým jazykom a nie vášňami súvisiacimi s politikou a minulosťou," vyhlásil Pickford.
Zdroj: SITA.sk - Stovky policajtov na zápase Anglicko – Argentína aj v uliciach. Mesto Atlanta vidí riziko konfliktov © SITA Všetky práva vyhradené.
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