Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Messi strelil prvý hetrik na MS. Predtým špinavo zasiahol súpera, rozhodca ho nevylúčil. Bol to faul? – ANKETA, VIDEO


Tagy: Faul MS vo futbale 2026 Rozhodca

VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera. Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil ...



Zdieľať
algeria_argentina_wcup_soccer_69127 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera.


Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil víťazstvo národného tímu na futbalových majstrovstvách sveta nad Alžírskom hetrikom.

Vďaka trom presným zásahom sa vyrovnal Miroslavovi Klosemu v počte gólov na svetových šampionátoch. Jeho rodná krajina vedie I-skupinu o skóre pred Rakúskom.

Za stavu 1:0 v 31. minúte však došlo ku kontroverznému momentu, keď kapitán aktuálnych majstrov sveta a obhajcov titulu z Kataru celkom prišliapol lýtko súpera.

Súboj sa odohral na polovici afrického tímu, Aïssa Mandi držal loptu a kryl si ju pred dobiedzajúcim protivníkom. Messi za ním bežal, no zastavil ho nedovolene.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Rozhodca odpískal faul, no po prezretí videozáznamu sa fanúšikovia rozdelili na tri tábory - arbiter mal útočníkovi Interu Miami udeliť žltú kartu, iní žiadali červenú a ďalší tvrdili, že o nedovolený zákrok nejde.

Messi napokon vyviazol bez kartového trestu a neskôr svoje dielo dokonal prvým hetrikom na svetovom šampionáte pri svojej šiestej účasti.

method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"

js-Poll="1198" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1198"
>


am-Alert="danger"
style="display: none" >

Bol zákrok Lionela Messiho faulom na žltú či červenú kartu?











Priaznivci to komentovali vo veľkom počte: "Pekná hanba rozhodcov, pri VAR-e zase tí špinaví darebáci zdochýnali, keď tento úmyselný zákrok nevideli a tu mala byť udelená ČK, nie je o čom. Hanba!"

Pridal sa aj iný fanúšik: "Toto by mala byť červená, mimo súboja o loptu, kolíky rovno na nohu."

"Zdá sa, že to bolo úmyselné, aj keď jemné, ale bolo to na vylúčenie."

Niektorí špekulovali, že údajné dobré vzťahy Messiho s prezidentom FIFA Giannim Infantinom sa teraz ukázali, keď jedného z najlepších hráčov histórie rozhodca nevylúčil. Dokonca napísali, že sa už potvrdilo, kto ovládne celé MS.

"Mám rád Messiho, no myslím si, že áno, úmyselne mu tam dal šľapák na lýtko."

"Aj keby to bolo neúmyselné, musí sa kartovať a skôr červenať ako žltiť. Rád by som počul vyjadrenie komisie."

"To nebolo kóšer, pán rozhodca."

Iní mali protichodný názor. "Žltá maximálne, nebolo to nijako špinavé, normálny súboj, fauloval ho a hotovo. Ale max žltá. A to som teda v tíme Ronaldo ale za toto červenú..."

Posledný doplnil: "Nie. Také fauly sú dnes bežné - takzvané taktické."

VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera.


Zdroj: SITA.sk - Messi strelil prvý hetrik na MS. Predtým špinavo zasiahol súpera, rozhodca ho nevylúčil. Bol to faul? – ANKETA, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Faul MS vo futbale 2026 Rozhodca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava pozná meno možného súpera v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Koho mu žreb prisúdil?
<< predchádzajúci článok
Prišiel a pripravil tri góly. Arnautovič skóroval regulárne iba raz, no Rakúsko senzáciu nepripustilo – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 