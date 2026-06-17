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17. júna 2026
Messi strelil prvý hetrik na MS. Predtým špinavo zasiahol súpera, rozhodca ho nevylúčil. Bol to faul? – ANKETA, VIDEO
Tagy: Faul MS vo futbale 2026 Rozhodca
VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera. Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera.
Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil víťazstvo národného tímu na futbalových majstrovstvách sveta nad Alžírskom hetrikom.
Vďaka trom presným zásahom sa vyrovnal Miroslavovi Klosemu v počte gólov na svetových šampionátoch. Jeho rodná krajina vedie I-skupinu o skóre pred Rakúskom.
Za stavu 1:0 v 31. minúte však došlo ku kontroverznému momentu, keď kapitán aktuálnych majstrov sveta a obhajcov titulu z Kataru celkom prišliapol lýtko súpera.
Súboj sa odohral na polovici afrického tímu, Aïssa Mandi držal loptu a kryl si ju pred dobiedzajúcim protivníkom. Messi za ním bežal, no zastavil ho nedovolene.
Rozhodca odpískal faul, no po prezretí videozáznamu sa fanúšikovia rozdelili na tri tábory - arbiter mal útočníkovi Interu Miami udeliť žltú kartu, iní žiadali červenú a ďalší tvrdili, že o nedovolený zákrok nejde.
Messi napokon vyviazol bez kartového trestu a neskôr svoje dielo dokonal prvým hetrikom na svetovom šampionáte pri svojej šiestej účasti.
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Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil víťazstvo národného tímu na futbalových majstrovstvách sveta nad Alžírskom hetrikom.
Vďaka trom presným zásahom sa vyrovnal Miroslavovi Klosemu v počte gólov na svetových šampionátoch. Jeho rodná krajina vedie I-skupinu o skóre pred Rakúskom.
Za stavu 1:0 v 31. minúte však došlo ku kontroverznému momentu, keď kapitán aktuálnych majstrov sveta a obhajcov titulu z Kataru celkom prišliapol lýtko súpera.
Súboj sa odohral na polovici afrického tímu, Aïssa Mandi držal loptu a kryl si ju pred dobiedzajúcim protivníkom. Messi za ním bežal, no zastavil ho nedovolene.
Rozhodca odpískal faul, no po prezretí videozáznamu sa fanúšikovia rozdelili na tri tábory - arbiter mal útočníkovi Interu Miami udeliť žltú kartu, iní žiadali červenú a ďalší tvrdili, že o nedovolený zákrok nejde.
Messi napokon vyviazol bez kartového trestu a neskôr svoje dielo dokonal prvým hetrikom na svetovom šampionáte pri svojej šiestej účasti.
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Bol zákrok Lionela Messiho faulom na žltú či červenú kartu?
Priaznivci to komentovali vo veľkom počte: "Pekná hanba rozhodcov, pri VAR-e zase tí špinaví darebáci zdochýnali, keď tento úmyselný zákrok nevideli a tu mala byť udelená ČK, nie je o čom. Hanba!"
Pridal sa aj iný fanúšik: "Toto by mala byť červená, mimo súboja o loptu, kolíky rovno na nohu."
"Zdá sa, že to bolo úmyselné, aj keď jemné, ale bolo to na vylúčenie."
Niektorí špekulovali, že údajné dobré vzťahy Messiho s prezidentom FIFA Giannim Infantinom sa teraz ukázali, keď jedného z najlepších hráčov histórie rozhodca nevylúčil. Dokonca napísali, že sa už potvrdilo, kto ovládne celé MS.
"Mám rád Messiho, no myslím si, že áno, úmyselne mu tam dal šľapák na lýtko."
"Aj keby to bolo neúmyselné, musí sa kartovať a skôr červenať ako žltiť. Rád by som počul vyjadrenie komisie."
"To nebolo kóšer, pán rozhodca."
Iní mali protichodný názor. "Žltá maximálne, nebolo to nijako špinavé, normálny súboj, fauloval ho a hotovo. Ale max žltá. A to som teda v tíme Ronaldo ale za toto červenú..."
Posledný doplnil: "Nie. Také fauly sú dnes bežné - takzvané taktické."
VAR incident preveroval pomerne dlhý čas, no rozhodnutie znelo jasne - hlavný rozhodca nemá udeliť Messimu žiadnu kartu za nešportový faul na súpera.
Zdroj: SITA.sk - Messi strelil prvý hetrik na MS. Predtým špinavo zasiahol súpera, rozhodca ho nevylúčil. Bol to faul? – ANKETA, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Faul MS vo futbale 2026 Rozhodca
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