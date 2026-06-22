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22. júna 2026
Messimu chýba už len jeden gól, aby bol sám na čele hodnotenia najlepších strelcov svetových šampionátov
Lionel Messi má rovnako ako Miroslav Klose na konte 16 presných zásahov a v pondelok v súboji proti Rakúsku sa môže osamostatniť na čele poradia. Klenot svetového futbalu Lionel Messi a obhajcovia titulu ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi má rovnako ako Miroslav Klose na konte 16 presných zásahov a v pondelok v súboji proti Rakúsku sa môže osamostatniť na čele poradia.
Klenot svetového futbalu Lionel Messi a obhajcovia titulu majstrov sveta z Argentíny nastúpia v pondelok proti výberu Rakúsku v dôležitom zápase majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Spomenutý Messi má v tomto súboji možnosť stanoviť nový rekord v počte strelených gólov na svetových šampionátoch.
Aktuálne je so 16 gólmi na úrovni Nemca Miroslava Kloseho a jeden presný zásah ho delí od osamostatnenia sa na čele štatistiky. Argentínsky kapitán, ktorý v stredu oslávi 39 rokov, v úvodnom vystúpení Argentínčanov na turnaji proti Alžírsku (3:0) zaznamenal hetrik.
Po prvom góle sa dojal k slzám. Neskôr totiž vyšlo najavo, že jeho otec sa zotavuje z nešpecifikovaného zdravotného problému. Napriek osobným komplikáciám a zraneniu zadného stehenného svalu jeho prítomnosť evidentne motivuje celý tím.
"Ak si niekto myslel, že tento tím je lepší bez Lea, dnes je jasné, že on je najdôležitejší zo všetkých," povedal po zápase s Alžírskom stredopoliar Alexis Mac Allister. Ak Argentína v pondelok zaboduje naplno, zaistí si postup do vyraďovacej časti. A zaistí si 1. miesto v tabuľke J-skupiny, ak okrem toho výber Jordánska nezdolá tím Alžírska.
Ďalším z hráčov v honbe za streleckým rekordom je Francúz Kylian Mbappé, ktorý v pondelok absolvuje okrúhly stý duel v najcennejšom drese, Francúzi nastúpia vo Philadelphii proti Iračanom. Dvadsaťsedemročný Mbappé má na konte 14 gólov na svetových šampionátoch a je na úrovni legendárneho Gerda Müllera.
Úradujúci vicemajstri sveta očakávajú hladký triumf, ktorý im zaručí postup do vyraďovacej časti. Ak Nórsko s Erlingom Haalandom zvíťazí nad Senegalom a Francúzsko zdolá Irak, oba tímy z I-skupiny postúpia ďalej.
Zdroj: SITA.sk - Messimu chýba už len jeden gól, aby bol sám na čele hodnotenia najlepších strelcov svetových šampionátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Klenot svetového futbalu Lionel Messi a obhajcovia titulu majstrov sveta z Argentíny nastúpia v pondelok proti výberu Rakúsku v dôležitom zápase majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Spomenutý Messi má v tomto súboji možnosť stanoviť nový rekord v počte strelených gólov na svetových šampionátoch.
Aktuálne je so 16 gólmi na úrovni Nemca Miroslava Kloseho a jeden presný zásah ho delí od osamostatnenia sa na čele štatistiky. Argentínsky kapitán, ktorý v stredu oslávi 39 rokov, v úvodnom vystúpení Argentínčanov na turnaji proti Alžírsku (3:0) zaznamenal hetrik.
Po prvom góle sa dojal k slzám. Neskôr totiž vyšlo najavo, že jeho otec sa zotavuje z nešpecifikovaného zdravotného problému. Napriek osobným komplikáciám a zraneniu zadného stehenného svalu jeho prítomnosť evidentne motivuje celý tím.
"Ak si niekto myslel, že tento tím je lepší bez Lea, dnes je jasné, že on je najdôležitejší zo všetkých," povedal po zápase s Alžírskom stredopoliar Alexis Mac Allister. Ak Argentína v pondelok zaboduje naplno, zaistí si postup do vyraďovacej časti. A zaistí si 1. miesto v tabuľke J-skupiny, ak okrem toho výber Jordánska nezdolá tím Alžírska.
Ďalším z hráčov v honbe za streleckým rekordom je Francúz Kylian Mbappé, ktorý v pondelok absolvuje okrúhly stý duel v najcennejšom drese, Francúzi nastúpia vo Philadelphii proti Iračanom. Dvadsaťsedemročný Mbappé má na konte 14 gólov na svetových šampionátoch a je na úrovni legendárneho Gerda Müllera.
Úradujúci vicemajstri sveta očakávajú hladký triumf, ktorý im zaručí postup do vyraďovacej časti. Ak Nórsko s Erlingom Haalandom zvíťazí nad Senegalom a Francúzsko zdolá Irak, oba tímy z I-skupiny postúpia ďalej.
Zdroj: SITA.sk - Messimu chýba už len jeden gól, aby bol sám na čele hodnotenia najlepších strelcov svetových šampionátov © SITA Všetky práva vyhradené.
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