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22. júna 2026
Zrejme si pomýlil brzdu s plynom. Čo hovorí jedna z verzií o tragickej smrti olympioničky Baránkovej?
Tagy: Kariéra Nehoda tragické úmrtie Úspechy
Nehoda sa stala na Osuského ulici v Bratislave. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. Zasahovali tam hasiči, policajti a záchranári. Slovenská lukostrelkyňa
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22.6.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala na Osuského ulici v Bratislave. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. Zasahovali tam hasiči, policajti a záchranári.
Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková zomrela v pondelok 22. júna vo veku 24 rokov po tragickej udalosti, ktorá sa stala na parkovisku pred panelákom v bratislavskej Petržalke.
Televízia Markíza ozrejmila, že auto malo naraziť do dvoch osôb - 11-ročného dievčaťa a 24-ročnej ženy. Obe mali utrpieť veľmi vážne zranenia, pre ktoré boli prevezené do bratislavských nemocníc. Poranenia úspešnej slovenskej športovkyne boli natoľko vážne, že im neskôr v nemocnici podľahla a odišla na večnosť.
"Vo večerných hodinách k nám bola prevezená žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave s viacerými ťažkými zraneniami. Napriek snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť," uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Nehoda sa stala na Osuského ulici. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. Zasahovali tam hasiči, policajti a záchranári. Prví menovaní sa tam nachádzali pre popadané konáre a muža požiadali, aby preparkoval svoje auto. A vtedy si zrejme podľa jednej z verzií pomýlil brzdu s plynom a narazil do dvoch osôb.
"Dieťa s poranením hrudníka, hlavy a zlomeninou stehnovej kosti na umelej pľúcnej ventilácii transportovali do Národného ústavu detských chorôb. Ženu (24) na umelej pľúcnej ventilácii s vnútrolebkovým poranením previezli do nemocnice na Kramároch. Muž (41) s úrazom hlavy a hrudníka bol transportovaný do nemocnice na Antolskej ulici," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
„S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností,“ uviedol Slovenský lukostrelecký zväz na sociálnej sieti.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí. Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Zdroj: SITA.sk - Zrejme si pomýlil brzdu s plynom. Čo hovorí jedna z verzií o tragickej smrti olympioničky Baránkovej? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková zomrela v pondelok 22. júna vo veku 24 rokov po tragickej udalosti, ktorá sa stala na parkovisku pred panelákom v bratislavskej Petržalke.
Televízia Markíza ozrejmila, že auto malo naraziť do dvoch osôb - 11-ročného dievčaťa a 24-ročnej ženy. Obe mali utrpieť veľmi vážne zranenia, pre ktoré boli prevezené do bratislavských nemocníc. Poranenia úspešnej slovenskej športovkyne boli natoľko vážne, že im neskôr v nemocnici podľahla a odišla na večnosť.
Mal preparkovať
"Vo večerných hodinách k nám bola prevezená žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave s viacerými ťažkými zraneniami. Napriek snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť," uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Nehoda sa stala na Osuského ulici. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. Zasahovali tam hasiči, policajti a záchranári. Prví menovaní sa tam nachádzali pre popadané konáre a muža požiadali, aby preparkoval svoje auto. A vtedy si zrejme podľa jednej z verzií pomýlil brzdu s plynom a narazil do dvoch osôb.
Viacero zranení
"Dieťa s poranením hrudníka, hlavy a zlomeninou stehnovej kosti na umelej pľúcnej ventilácii transportovali do Národného ústavu detských chorôb. Ženu (24) na umelej pľúcnej ventilácii s vnútrolebkovým poranením previezli do nemocnice na Kramároch. Muž (41) s úrazom hlavy a hrudníka bol transportovaný do nemocnice na Antolskej ulici," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
„S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností,“ uviedol Slovenský lukostrelecký zväz na sociálnej sieti.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí. Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Zdroj: SITA.sk - Zrejme si pomýlil brzdu s plynom. Čo hovorí jedna z verzií o tragickej smrti olympioničky Baránkovej? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra Nehoda tragické úmrtie Úspechy
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