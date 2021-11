Mestá na severe Talianska vstúpili čo čiastkového lockdownu, snažia sa zachrániť zimnú turistickú sezónu

Voľnomyšlienkársky región

Nechcú celoplošný lockdown

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dvadsať menších miest v autonómnej provincii Južné Tirolsko v severnom Taliansku vstúpilo v stredu do čiastkového lockdownu.Tamojšie úrady chcú týmto rozhodnutím obmedziť narastajúci počet prípadov ochorenia COVID-19 a zachrániť zimnú turistickú sezónu v jednej z najmenej zaočkovaných oblastí Talianska.Medzi obmedzenia v mestách severne od Bolzana patrí zatvorenie barov a reštaurácií po 18:00, nočný zákaz vychádzania od 20:00 do 5:00 a povinnosť nosiť vo verejnej doprave respirátor typu FFP2.Autonómna nemecky hovoriaca provincia v Dolomitoch hraničí s Rakúskom, kde v pondelok začal platiť celoštátny lockdown. Tento región sa počas pandémie koronavírusu dlhodobo vyznačuje voľnomyšlienkárstvom.Južné Tirolsko patrí medzi najmenej zaočkované oblasti Talianska, keďže za národným priemerom zaostáva o 5 až 10 percent, hlavne v mladších vekových skupinách.Guvernér Arno Kompatscher vyhlásil, že obmedzenia budú platiť minimálne do 7. decembra v snahe zabrániť celoplošnému lockdownu a zachrániť životne dôležitý lyžiarsky segment cestovného ruchu, ktorý pre pandémiu koronavírusu utrpel už počas ostatných dvoch zím.Taliansko, ktoré má zaočkovaných viac ako 84 % populácie nad 12 rokov, zaznamenáva nárast infekcií. Vo viac ako 60-miliónovej krajine denne pribúda približne 10-tisíc nakazených a menej ako stovka súvisiacich úmrtí.