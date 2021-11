Vstup do práce bude od pondelka v režime OTP, nezaočkovaní sa budú musieť raz za týždeň testovať

Peniaze na preplatenie testovania

24.11.2021 - Firmy sa pri testovaní svojich zamestnancov budú riadiť manuálom Ministerstva hospodárstva SR. Vláda totiž v stredu uložila ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) úlohu vydať manuál pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19.Kabinet taktiež uložil ministrovi zdravotníctva stanoviť maximálnu regulovanú cenu antigénových testov vo výške 5 eur vrátane DPH a ministrovi financií zabezpečiť zamestnávateľom finančné prostriedky na preplatenie testovania.Ako po rokovaní vlády priblížil Sulík, tí zamestnanci, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID-19, budú musieť byť testovaní, a to formou antigénnych samotestov každých sedem dní.Ak sa pritom situácia nezlepší, je možnosť, že sa uvedený interval skráti. „Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, túto možnosť si necháme otvorenú," skonštatoval Sulík.Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu.„V januári dajú žiadosť a budeme sa to snažiť veľmi rýchlo preplácať,"Podľa Sulíka by pritom mohol proces fungovať tak, že zamestnávateľ určí jednu poverenú osobu, pred ktorou sa budú zamestnanci samotestovať. Vydávanie prípadných osvedčení ešte budú dolaďovať.Testovanie by malo podľa aktuálnych údajov prebiehať do konca roka, teda nasledujúcich 5 týždňov a odštartovať najbližší pondelok.