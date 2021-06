Slovenským kultúrnym inštitúciám by mohol pomôcť s dopadmi koronakrízy aj európsky finančný balík

Rezort vypracoval tiež návrh opatrení

Peniaze pomôžu prispôsobiť sa zmenám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kultúrnym inštitúciám by mohli pomôcť so zmiernením dopadov koronakrízy a prípravou na podobné situácie aj financie z balíka Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (REACT-EU). Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva kultúry SR (MK SR) Zuzana Viciaňov á.Dodala, že rezort tiež vypracoval návrh opatrení na zmiernenie dopadov pandémie v sektore kultúry. Sú v zaslanom návrhu zmeny revízie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorá je v súčasnosti v schvaľovacom procese na Európskej komisii. Hovorkyňa zhrnula, že pomoc by tak mohla prúdiť nielen cez iniciatívu REACT-EU, ale aj prostredníctvom IROP.Viciaňová vysvetlila, že časť dotácií z balíka REACT-EU je určená aj pre slovenský kultúrny sektor. „Cieľom týchto dotácií je zabezpečiť modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií, aby mohli v budúcnosti lepšie a flexibilnejšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19,“ uviedla.Zároveň by im mali financie pomôcť s prispôsobením sa zmenám, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie. Z daných dôvodov sa bude investovať skôr do materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav súvisiacich so zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov. Podpora je zameraná nielen na samosprávne kraje, ale aj obce a mestá.V súvislosti s IROP sa čaká na schválenie zo strany Európskej komisie. Následne po jej odsúhlasení pripraví MK SR vyhlásenie výzvy. Predpokladá, že by tak mohol urobiť v júli 2021. Bližšie podrobnosti týkajúce sa výzvy ministerstvo zverejní na svojej webstránke.