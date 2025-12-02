|
Utorok 2.12.2025
|
02. decembra 2025
Vianočný HEX a hostia – večer, kde hudba vonia po punči a priateľstve
Samotný koncert sa začne o 19.00 h a prinesie prierez tvorbou skupiny doplnený o výnimočných hostí.
Skupina Hex pripravuje koncert Vianočný Hex a hostia, ktorý sa uskutoční 21. decembra v priestoroch bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). Tento koncert už neodmysliteľne patrí k záveru roka a spája to najlepšie v podaní Hex - hudbu, priateľstvo a radosť zo spoločného stretnutia. 24hod.sk informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Priestory divadla sa otvoria o 17. hodine, Hexáci pozývajú fanúšikov prísť skôr, aby sa s nimi mohli netradične stretnúť ešte pred koncertom. Práve čas medzi 17.00 a približne 18.30 h chcú členovia kapely venovať osobným stretnutiam, rozhovorom, punču, koláčom a spoločnej vianočnej pohode. Následne sa kapela odoberie do šatní pripraviť sa na koncert. Fanúšikovia sa s kapelou budú môcť stretnúť aj po koncerte, no práve predkoncertný čas chcú spolu stráviť čo najviac neformálne a uvoľnene.
„Vianočný koncert je pre nás každý rok takým zastavením. Vždy sa tešíme, že môžeme byť s našimi fanúšikmi trochu inak - nielen na pódiu, ale aj medzi nimi. Je to pre nás skutočné sviatočné stretnutie,“ hovorí kapela.
Samotný koncert sa začne o 19.00 h a prinesie prierez tvorbou skupiny doplnený o výnimočných hostí. Na pódiu sa predstavia Tina, Juraj Benetin a Tomáš Sloboda z kapely Korben Dallas, ďalej dychová sekcia Swing Society Brass Section a detský spevácky zbor Starého Mesta Sirénčatá.
„Tento rok sme oslávili 35 rokov na pódiách a máme za sebou úžasné koncerty. Vďaka vám sme prežili množstvo nezabudnuteľných momentov. Ten vianočný bude pre nás aj pre vás malou odmenou za tento nádherný rok,“ dodávajú členovia kapely.
