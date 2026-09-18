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18. septembra 2026

Počas ruskej vojny na Ukrajine sa obeťami sexuálneho násilia stali stovky civilistov aj zajatcov


Tagy: obete znásilnenia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine vojnové zločiny na Ukrajine vojnoví zajatci

Vyšetrovatelia upozorňujú, že zdokumentované prípady predstavujú iba zlomok skutočného rozsahu násilia počas vojny. Stovky civilistov a vojnových zajatcov sa od začiatku ruskej invázie na



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switzerland_un_high_commissioner_01612 1 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia upozorňujú, že zdokumentované prípady predstavujú iba zlomok skutočného rozsahu násilia počas vojny.


Stovky civilistov a vojnových zajatcov sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu stali obeťami sexuálneho násilia a mučenia, pričom 89 percent zdokumentovaných prípadov Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva pripísal ruským orgánom. Zvyšných 11 percent pripísal ukrajinskej strane.

Mučenie, zastrašovanie, nátlak


OSN od 24. februára 2022 do konca júla tohto roka zdokumentovala 1 004 prípadov sexuálneho násilia.

„Sexuálne násilie bolo páchané na civilistoch aj vojnových zajatcoch v šokujúcom vzorci mučenia, zastrašovania a nátlaku,“ uviedol úrad.

Správa vychádza z dôverných rozhovorov so stovkami obetí a ľuďmi, ktorí násilie prežili, ako aj zo súdnych a úradných dokumentov.

„Som hlboko znepokojený rozsahom týchto odporných činov a obávam sa, že pri pokračujúcom násilí na Ukrajine takmer určite pokračujú,“ povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.

Iba zlomok


Podľa šéfky ukrajinského tímu úradu Danielle Bellovej zachytené prípady predstavujú „iba zlomok reality“.

Vyšetrovatelia mohli hovoriť približne len s desiatimi percentami prepustených zajatcov oboch strán a nemajú prístup na územia okupované Ruskom.

Väčšinu obetí tvorili muži, najmä vo väzbe, no zasiahnuté boli aj ženy a deti, predovšetkým na okupovaných územiach.

Len štvorročné dievčatko


Zdokumentované skutky zahŕňali znásilnenia vrátane skupinových, mrzačenie genitálií, elektrické šoky, bitie pohlavných orgánov a ďalšie ponižujúce sexuálne násilie.

Najmladšou zdokumentovanou obeťou znásilnenia bolo štvorročné dievča, najstaršou 82-ročná žena. OSN oba prípady pripísala ruským orgánom.

Takmer polovica prípadov pripísaných ukrajinským orgánom voči ruským a ďalším zahraničným zajatcom zahŕňala vyhrážky sexuálnym násilím.

Türk vyzval obe krajiny na rýchle vyšetrovanie a potrestanie páchateľov a Rusko na stiahnutie vojsk z Ukrajiny v súlade so záväzným medzinárodným právom.


Zdroj: SITA.sk - Počas ruskej vojny na Ukrajine sa obeťami sexuálneho násilia stali stovky civilistov aj zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: obete znásilnenia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine vojnové zločiny na Ukrajine vojnoví zajatci
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