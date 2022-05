Mesto Levoča bude musieť pre nárast cien v stavebníctve odstúpiť od niektorých investičných akcií

Pridali sa aj ďalšie mestá

Obrátili sa aj na prezidentku

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Levoča, podobne ako aj ostatné samosprávy, má skúsenosť s extrémnym nárastom cien v stavebníctve.Potvrdila to pre agentúru SITA Ľubomíra Čujová z referátu komunikácie a marketingu, podľa ktorej musela samospráva všetky investičné akcie v roku 2022 dofinancovať z prostriedkov mesta, či už vo forme vlastných, alebo úverových zdrojov.Niektoré schválené investičné akcie podľa jej slov mesto z dôvodu nadmerného rastu cien dokonca nebude môcť realizovať vôbec, ako napríklad vodozádržné opatrenia. Aj preto sa mesto chce zapojiť do štrajkovej pohotovosti ako súčasť Únie miest Slovenska.Na pol žrde je už stiahnutá aj vlajka mesta Spišská Stará Ves na Zamagurí pred budovou mestského úradu.Na sociálnej sieti informovalo, že pre vládne návrhy, ktoré majú výrazne zasiahnuť do rozpočtu samospráv, môže mesto na budúci rok prísť o približne 150-tisíc eur. Ešte vo štvrtok sa do štrajkovej pohotovosti pridali na Spiši aj Kežmarok a Poprad, rovnako tiež Stará Ľubovňa.Vstup do štrajkovej pohotovosti oznámili v stredu zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) po mimoriadnom sneme v Senci. Vládu SR vyzvali, aby za aktívnej účasti združenia prijala konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam.Tie majú súvisieť s nárastom cien energií, cien stavebných materiálov, ale aj legislatívou v oblasti sociálnych služieb a štátnej správy v školstve a školskej samospráve. Snem ešte v stredu zaviazal orgány ZMOS, aby pripravili štrajk.Rovnako aj Únia miest Slovenska vyzvala štát k spolupráci so samosprávami v snahe nájsť spoločné riešenia. So žiadosťou o pomoc sa obrátila aj na prezidentku Zuzanu Čaputová , ktorú žiada o stretnutie.Ide o reakciu na vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do rozpočtov samospráv, ale aj na dlhodobý prístup štátu voči mestám a obciam.