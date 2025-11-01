|
Sobota 1.11.2025
Meniny má Denis, Denisa
01. novembra 2025
Z Turecka sa domov vrátilo už 550-tisíc sýrskych utečencov
Približne 550-tisíc sýrskych utečencov, ktorí sa zdržiavali v Turecku, sa po páde Baššára al-Asada v decembri minulého roka už vrátilo domov. Uviedol to v sobotu turecký ...
Zdieľať
1.11.2025 (SITA.sk) - Približne 550-tisíc sýrskych utečencov, ktorí sa zdržiavali v Turecku, sa po páde Baššára al-Asada v decembri minulého roka už vrátilo domov. Uviedol to v sobotu turecký minister vnútra Ali Yerlikaya.
Minister dodal, že v Turecku stále zostáva takmer 2,4 milióna sýrskych utečencov. Počas občianskej vojny v Sýrii do Turecka prišlo viac ako 3,5 milióna Sýrčanov.
Úrad OSN pre utečencov v piatok uviedol, že po páde Asadovho režimu 8. decembra 2024 sa do krajiny vrátilo 1,16 milióna Sýrčanov a približne 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb sa mohlo vrátiť do svojich domovov.
Podľa OSN je viac ako sedem miliónov Sýrčanov naďalej vnútorne vysídlených a približne 4,5 milióna utečencov zostáva v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Z Turecka sa domov vrátilo už 550-tisíc sýrskych utečencov © SITA Všetky práva vyhradené.
