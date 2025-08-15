|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
16. augusta 2025
Mesto Pokrovsk na východe Ukrajiny vyčistili od ruských sabotážnych skupín
Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a s ním spolupracujúce jednotky vyčistili mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti od ruských sabotážnych a prieskumných skupín a jednotlivých ruských vojakov. Ako referuje web ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a s ním spolupracujúce jednotky vyčistili mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti od ruských sabotážnych a prieskumných skupín a jednotlivých ruských vojakov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to v piatok na sociálnych sieťach tlačová služba zboru. Dodala, že v meste pôsobí ukrajinská armáda a miestni obyvatelia sa môžu pohybovať. Pohyb v samotnom meste je výrazne obmedzený, ale prístup do Pokrovska je možný, konštatoval Kyjev.
Prvé ruské sabotážne a prieskumné skupiny sa do Pokrovska dostali 15. júla. Na Pokrovsk, ktorý sa nachádza zhruba 57 kilometrov severozápadne od mesta Doneck, Rusi útočia už rok a pol. V doterajších bojoch o Pokrovsk Moskva podľa Kyjeva stratila viac ťažkej techniky ako počas druhej svetovej vojny v Stalingrade.
Pred začiatkom rozsiahlej ruskej vojny, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022, mal Pokrovsk viac ako 60-tisíc obyvateľov. Podľa ukrajinského gubernátora Doneckej oblasti Oleha Filaškina sa v závere júla v meste nachádzalo už len zhruba 1 300 civilistov.
