Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2025

Mesto Pokrovsk na východe Ukrajiny vyčistili od ruských sabotážnych skupín


Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine

Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a s ním spolupracujúce jednotky vyčistili mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti od ruských sabotážnych a prieskumných skupín a jednotlivých ruských vojakov. Ako referuje web ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_66792 1 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a s ním spolupracujúce jednotky vyčistili mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti od ruských sabotážnych a prieskumných skupín a jednotlivých ruských vojakov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to v piatok na sociálnych sieťach tlačová služba zboru. Dodala, že v meste pôsobí ukrajinská armáda a miestni obyvatelia sa môžu pohybovať. Pohyb v samotnom meste je výrazne obmedzený, ale prístup do Pokrovska je možný, konštatoval Kyjev.


Prvé ruské sabotážne a prieskumné skupiny sa do Pokrovska dostali 15. júla. Na Pokrovsk, ktorý sa nachádza zhruba 57 kilometrov severozápadne od mesta Doneck, Rusi útočia už rok a pol. V doterajších bojoch o Pokrovsk Moskva podľa Kyjeva stratila viac ťažkej techniky ako počas druhej svetovej vojny v Stalingrade.

Pred začiatkom rozsiahlej ruskej vojny, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022, mal Pokrovsk viac ako 60-tisíc obyvateľov. Podľa ukrajinského gubernátora Doneckej oblasti Oleha Filaškina sa v závere júla v meste nachádzalo už len zhruba 1 300 civilistov.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Pokrovsk na východe Ukrajiny vyčistili od ruských sabotážnych skupín © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom
<< predchádzajúci článok
Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 