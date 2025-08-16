Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16. augusta 2025

16. augusta 2025

Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom


Po samite s ruským vládcom Vladimirom Putinom, na ktorom šéf Bieleho domu chcel dosiahnuť zastavenie bojov na Ukrajine, Donald Trump na tlačovej konferencii povedal, že „dosiahli určitý pokrok“. Dodal ...



trump_putin_31990 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Po samite s ruským vládcom Vladimirom Putinom, na ktorom šéf Bieleho domu chcel dosiahnuť zastavenie bojov na Ukrajine, Donald Trump na tlačovej konferencii povedal, že „dosiahli určitý pokrok“. Dodal však, že „dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá“. Informoval o tom portál CNN.


„O chvíľu zavolám do NATO. Zavolám rôznym ľuďom, ktorých považujem za vhodných. A samozrejme zavolám aj prezidentovi (Volodymyrovi) Zelenskému a poviem mu o dnešnom stretnutí. Nakoniec je to na nich,“ povedal Trump.

Trump a Putin po svojich vyhláseniach nijaké otázky od novinárov neprijali.


Zdroj: SITA.sk - Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.

