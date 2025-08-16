|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom
Po samite s ruským vládcom Vladimirom Putinom, na ktorom šéf Bieleho domu chcel dosiahnuť zastavenie bojov na Ukrajine, Donald Trump na tlačovej konferencii povedal, že „dosiahli určitý pokrok“. Dodal ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Po samite s ruským vládcom Vladimirom Putinom, na ktorom šéf Bieleho domu chcel dosiahnuť zastavenie bojov na Ukrajine, Donald Trump na tlačovej konferencii povedal, že „dosiahli určitý pokrok“. Dodal však, že „dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá“. Informoval o tom portál CNN.
„O chvíľu zavolám do NATO. Zavolám rôznym ľuďom, ktorých považujem za vhodných. A samozrejme zavolám aj prezidentovi (Volodymyrovi) Zelenskému a poviem mu o dnešnom stretnutí. Nakoniec je to na nich,“ povedal Trump.
Trump a Putin po svojich vyhláseniach nijaké otázky od novinárov neprijali.
Zdroj: SITA.sk - Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.
