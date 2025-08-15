|
15. augusta 2025
Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa v piatok stretol s ruským vládcom Vladimirom Putinom na Aljaške, zrušil plán na diskusiu medzi štyrmi očami len za prítomnosti tlmočníkov. Oznámil to Biely dom, ktorý ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump, ktorý sa v piatok stretol s ruským vládcom Vladimirom Putinom na Aljaške, zrušil plán na diskusiu medzi štyrmi očami len za prítomnosti tlmočníkov. Oznámil to Biely dom, ktorý uviedol, že na rozhovoroch bude aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a Trumpov vyjednávač Steve Witkoff.
Trump nazval samit „prieskumným" stretnutím, aby otestoval Putina, ktorého naposledy videl v roku 2019. „Som tu, aby som ich dostal k rokovaciemu stolu,“ povedal o hlavách štátov Ruska a Ukrajiny.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Moskva nebude predpovedať výsledok stretnutia. „Nikdy nerobíme žiadne predpovede vopred,“ povedal Lavrov ruskej štátnej televízii po príchode na Aljašku. Trump vyhlásil, že by „nebol spokojný“, ak by sa okamžite nedalo zabezpečiť prímerie. Rozhovory sa konajú na leteckej základni Elmendorf, ktorá je najväčšou americkou vojenskou základňou na Aljaške.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote © SITA Všetky práva vyhradené.
